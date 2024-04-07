Лыжный трамплин Эльва заброшен уже много лет. «Это позорная история», – говорят местные жители. Мэр Эльва подтверждает, что реконструкцию планируется начать в ближайшем будущем и что нынешний полуразрушенный трамплин будет заменен полноценным комплексом, где рядом с трамплином будет построен небольшой фристайл-парк, а также горка для катания на тюбингах и санках рядом с башнями трамплина.
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«Позорная история»: мэр эстонской волости обещал жителям соответствующий комплекс вместо унылого лыжного трамплина
В группе ELVA в Facebook опубликована статья Elva Uudised, в которой пишут про плохое состояние трамплина. Исторически важное место пришло в упадок. В статье также есть фотографии, которые печалят жителей Эльва. Местный народ выражает свое мнение в разделе комментариев Facebook и считает, что нынешнее состояние трамплина уродливо и резко контрастирует с центральной площадью города, которая была хорошо приведена в порядок.