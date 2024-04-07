«Позорная история»: мэр эстонской волости обещал жителям соответствующий комплекс вместо унылого лыжного трамплина

В группе ELVA в Facebook опубликована статья Elva Uudised, в которой пишут про плохое состояние трамплина. Исторически важное место пришло в упадок. В статье также есть фотографии, которые печалят жителей Эльва. Местный народ выражает свое мнение в разделе комментариев Facebook и считает, что нынешнее состояние трамплина уродливо и резко контрастирует с центральной площадью города, которая была хорошо приведена в порядок.