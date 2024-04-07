ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Дети знали все песни наизусть»: эстонская музыкальная группа LOLALA покорила маленьких слушателей

Сегодня в Доме музыки и театра Пайде выступила группа LOLALA, известная своими оригинальными детскими песнями. Детский песенный канал с большим количеством подписчиков на YouTube известен в основном маленьким детям и их родителям. Концерт в воскресенье утром показал, что LOLALA популярна и в Ярвамаа, потому что билеты на концерт были распроданы заранее. Смотрите галерею!