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ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Дети знали все песни наизусть»: эстонская музыкальная группа LOLALA покорила маленьких слушателей

Маарит Нымм
, репортер
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Сегодня в Доме музыки и театра Пайде выступила группа LOLALA, известная своими оригинальными детскими песнями. Детский песенный канал с большим количеством подписчиков на YouTube известен в основном маленьким детям и их родителям. Концерт в воскресенье утром показал, что LOLALA популярна и в Ярвамаа, потому что билеты на концерт были распроданы заранее. Смотрите галерею!

О том, что группу любят дети, свидетельствовало уже то, что ребята знали все песни наизусть, и даже работники зала недоумевали, как такие малыши могут выдержать долгий концерт и следить за всеми движениями. 

В группе LOLALA состоят Ариан Левин и Анна Кучинская, которые четыре года назад начали писать детские песни и создали свой канал на Yoytube.

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