Сегодня в Доме музыки и театра Пайде выступила группа LOLALA, известная своими оригинальными детскими песнями. Детский песенный канал с большим количеством подписчиков на YouTube известен в основном маленьким детям и их родителям. Концерт в воскресенье утром показал, что LOLALA популярна и в Ярвамаа, потому что билеты на концерт были распроданы заранее. Смотрите галерею!
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Дети знали все песни наизусть»: эстонская музыкальная группа LOLALA покорила маленьких слушателей
О том, что группу любят дети, свидетельствовало уже то, что ребята знали все песни наизусть, и даже работники зала недоумевали, как такие малыши могут выдержать долгий концерт и следить за всеми движениями.