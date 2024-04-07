ФОТО ⟩ Жена звезды фильма «Сумерки» опубликовала первую фотографию ребенка

«Добро пожаловать в мир ангелов», — гласит подпись.

Пара, которая впервые вызвала слухи о том, что они вместе в 2018 году, еще не подтвердила ни пол, ни имя своего ребенка.

«Я шокирована тем, что я так счастлива с кем-то на протяжении почти пяти лет», — сказала Уотерхаус в прошлом году.

Звезда превратилась из модели в актрису и рассказала Times в прошлом году, что обратилась к своему мужчине за помощью в ее ремесле.

«Роб определенно не получает от меня советов по поводу актерской игры, но, конечно, я постараюсь уговорить его помочь мне с прослушиванием, прежде чем он уснет на диване», — сказала она.

Это первый ребенок актерской пары.