ФОТО ⟩ «Слишком толстая для свидания»: блогер рассказала об оскорблениях из-за лишнего веса

Инфлюенсер Сара Николь Лэндри, известная тем, что пропагандирует любовь к себе, поделилась своим снимком в бикини на пляже и сделала откровенное признание.

Позируя в купальнике и солнцезащитных очках на фоне моря, Сара продемонстрировала свои растяжки и вспомнила, как в детстве ей часто делали замечания из-за фигуры.

«Если кто-то говорит вам, что вам нужно похудеть, это просто: это они тот вес, который вам нужно сбросить», – отметила блогер с более 2 млн подписчиков в Instagram.

Затем Сара вспомнила случаи, когда ее критиковали из-за веса.

«Это началось в 7-м классе. Двое моих »друзей« начали меня избегать, и когда я спросила кого-то, почему они так делают, они сказали, что это потому, что я слишком большая. Тогда мальчик, который мне нравился, сказал, что я »слишком толстая« для свидания», – призналась инфлюенсер.

Сара добавила, что из-за этого начала неправильно питаться.

«Сейчас мне 36. Маленькая 12-летняя девочка теперь чрезвычайно свирепая женщина», – сказала она.

Блогер также отметила, что потеря и набор веса – это неизбежные моменты.

«Где бы вы ни были в своем путешествии, будьте нежны с собой? Есть много внешнего шума, который говорит вам, как чувствовать себя и быть. Что, если мы просто на минуту отпустим все это, этот вес, понимаете? И спросите себя, что вам сейчас нужно — вы, прекрасный человек, который заслуживает эту жизнь. Конец», — подчеркнула звезда соцсетей.

В свое время Сара Николь Лэндри сильно похудела, поэтому получила обвисшую кожу и растяжки. Она не боится показывать свое тело миллионам фолловеров.