ВИДЕО ⟩ Бегали, выли и ели все подряд: сотня хаски разнесли торговый центр

Сотрудники заведения объяснили, что хаски очень обрадовались, увидев своего владельца, который вернулся после длительного отсутствия. Домашние любимцы воспользовались моментом, когда в кафе зашел посетитель, и убежали, чтобы как можно быстрее встреться со своим хозяином.

Торговый центр мгновенно превратился в игровую площадку, где собачки бегали, выли и ели все подряд, выхватывая закуски у напуганных и удивленных покупателей.

Сотрудникам кафе понадобился примерно час, чтобы поймать всех беглецов.

Позже администрация заведения извинилась перед своими клиентами за этот досадный случай и предложила им компенсацию, а также выразила благодарность работникам полиции, руководству торгового центра и неравнодушным прохожим, которые помогли поймать хаски.

По предварительным данным, никто не пострадал, а кафе продолжает работать в штатном режиме.

Кстати, в «Haha Husky Cute Pets» посетители могут наслаждаться отдыхом вместе со своими пушистыми компаньонами. Там продают собачий корм и позволяют гостям играть со щенками на полу.