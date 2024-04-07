Более 100 хаски разгромили один из торговых центров в китайском городе Шэньчжэнь после побега из кафе для собак «Haha Husky Cute Pets». Соответствующее видео впервые появилось в социальной сети Weibo, пишет издание South China Morning Post.
ВИДЕО ⟩ Бегали, выли и ели все подряд: сотня хаски разнесли торговый центр
Сотрудники заведения объяснили, что хаски очень обрадовались, увидев своего владельца, который вернулся после длительного отсутствия. Домашние любимцы воспользовались моментом, когда в кафе зашел посетитель, и убежали, чтобы как можно быстрее встреться со своим хозяином.
Торговый центр мгновенно превратился в игровую площадку, где собачки бегали, выли и ели все подряд, выхватывая закуски у напуганных и удивленных покупателей.
Сотрудникам кафе понадобился примерно час, чтобы поймать всех беглецов.
Позже администрация заведения извинилась перед своими клиентами за этот досадный случай и предложила им компенсацию, а также выразила благодарность работникам полиции, руководству торгового центра и неравнодушным прохожим, которые помогли поймать хаски.
По предварительным данным, никто не пострадал, а кафе продолжает работать в штатном режиме.
Кстати, в «Haha Husky Cute Pets» посетители могут наслаждаться отдыхом вместе со своими пушистыми компаньонами. Там продают собачий корм и позволяют гостям играть со щенками на полу.