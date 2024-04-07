Ученица эстонской школы: то, что произошло со вступительным тестом – нехорошо

«Я надеюсь, что будет придуман какой-то способ, чтобы оценить всех по-честному», – говорит Каролина, которая в этом году заканчивает 9-й класс и смогла после предыдущих неудач без проблем сдать вступительные экзамены в среднюю школу. Молодые люди, сдававшие тест под руководством Марии Курисоо, руководителя отдела образования Тынисмяэской государственной средней школы в Таллинне, справились не так хорошо. «Это печальная ситуация, и очень жаль, что усилия студентов оказались напрасными», – сказала Курисоо редакции Elu24.