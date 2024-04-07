Вс, 7.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Ученица эстонской школы: то, что произошло со вступительным тестом – нехорошо

Геттер Трумси
Copy
Тестирование. Изображение носит иллюстративный характер.
Тестирование. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Margus Ansu

«Я надеюсь, что будет придуман какой-то способ, чтобы оценить всех по-честному», – говорит Каролина, которая в этом году заканчивает 9-й класс и смогла после предыдущих неудач без проблем сдать вступительные экзамены в среднюю школу. Молодые люди, сдававшие тест под руководством Марии Курисоо, руководителя отдела образования Тынисмяэской государственной средней школы в Таллинне, справились не так хорошо. «Это печальная ситуация, и очень жаль, что усилия студентов оказались напрасными», – сказала Курисоо редакции Elu24.

В субботу, 6 апреля, информационная система экзаменов (EIS) провела совместное вступительное испытание в Таллиннских и Харьюмааских государственных средних школах, однако проведение теста было сорвано из-за системных ошибок, сообщает Postimees.

В этом году на совместные экзамены, которые начались в 10 часов утра, зарегистрировались 3840 кандидатов. Но у некоторых студентов тест прошел не столь успешно, в том числе и по техническим причинам. А именно, в системе EIS во время некоторых тестов возникали ошибки, из-за которых многим студентам пришлось покинуть тест.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх