«Яблоко от яблони»: сына известного американского рэпера вслед за отцом обвинили в изнасиловании

По информации издания, предполагаемый инцидент между рэпером Кристианом Комбсом и женщиной по имени Грейс О'Маркей произошёл в 2022 году на яхте, куда Грейс наняли в качестве обслуживающего персонала. В своём иске женщина заявила, что прогулка на яхте, которая планировалась как «семейная экскурсия», в реальности превратилась в «гедонистическое» пиршество.

На тот момент Грейс было 25 лет. Она утверждает, что во время своей смены стала свидетельницей разнузданной вечеринки, где происходили постоянная «ротация» работниц секс-индустрии и употребление наркотиков. При этом, основываясь на том, как некоторые женщины реагировали на алкоголь, Грейс предполагает, что наркотики подмешивали им в напитки.

По словам О'Маркей, так случилось, что 24-летний Кристиан заинтересовался ей и в своих «ухаживаниях» был очень агрессивен. Он настаивал на том, чтобы она больше пила, а в какой-то момент начал хватать её за различные части тела, включая интимные места. Предположительно, существует аудиозапись, на которой слышно, как Грейс требует не трогать её.

Изначально Грейс всё же удалось вырваться и вернуться к рабочим обязанностям, однако позже, как она утверждает, Кристиан снова нашел её и продолжил приставания. Среди прочего, он удерживал её за руки и пытался заставить заняться с ним оральным сексом.

Адвокат Комбсов Аарон Дайер в комментарии Page Six назвал обвинения О'Маркей беспочвенными: "Эта жалоба наполнена той же сфабрикованной ложью и не имеющими отношения к делу фактами". Тем временем адвокат истицы в беседе с NBC News заявил, что Кристиан Комбс, очевидно, перенял манеру поведения от своего отца: "Яблоко от яблони недалеко падает". В своём иске Грейс отмечает, что из-за случившегося она столкнулась с психологическими проблемами.

Ранее несколько женщин обвинили Шона Комбса в изнасиловании и абьюзе. Так, бывшая возлюбленная музыканта Кэсси Вентура заявила, что он издевался над ней, а также заставлял заниматься сексом с другими мужчинами и снимал всё на камеру. Позже они пришли к мировому соглашению. Другая женщина, которая предпочла остаться неназванной, заявила, что Шон Комбс изнасиловал не только её, но и её подругу. Кроме того, Пи Дидди обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.