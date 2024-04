Vestleme Liisiga nii, et pisipoeg istub kogu jutuajamise emme süles ning räägib innukalt kaasa. Väikemehe naeratus on südantsulatav ning tema jutud imearmsad. Kuid lepime kokku, et tema nägu ega nime me täna veel avalikkusega ei jaga. Kuulus emme soovib last kogu südamest kaitsta. Kõik inimesed pole kahjuks head ja mõned on lausa ohtlikud.