Кот, который ходит по ресторанам, стал звездой собственного телешоу

Пятилетний бенгальский кот по кличке Маверик, который ранее уже успел стать звездой в соцсетях, продемонстрировав свои навыки серфинга и катания на скейте, теперь собирается принять участие в собственном телешоу о путешествиях. Об этом пишет The Mirror.

Его хозяин Ник Лиам Хини из Уитли-Бей, Северный Тайнсайд (Англия), использовал те же методы, которые он освоил, чтобы стать чемпионом мира по вейкборду и бывшим участником X Games, чтобы научить своего кота серфингу. Теперь британец и его партнерша Кайла Табиш, живущие в Калифорнии (США), появятся на экране, отправившись в Италию для участия в новом шоу «Путешествия нашими глазами». Сейчас съемки уже закончены и стриминговые платформы ведут переговоры о его покупке.

Трио провело несколько месяцев в другой стране, пока кот учился обращаться с пастой, есть в ресторанах с мишленовскими звездами и наслаждаться пляжной жизнью.

Путешественники побывали в Альпах, Венеции, Милане, на Амальфитанском побережье, во Флоренции и на озеро Комо, и по пути прониклись любовью к итальянской пицце. Ник и Кайла говорят, что новое телешоу — это воплощение мечты для них и их кота-серфингиста, который, как они узнали во время съемок, любит кататься на скутере.