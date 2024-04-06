Ник Лиам Хини и его партнерша Кайла Табиш просто обожают свое домашнее животное. Кот по кличке Маверик научился кататься на серфе, есть пиццу и пасту, а также наслаждаться пляжной жизнью. Он стал настоящей знаменитостью в соцсетях, пишет Focus.
Кот, который ходит по ресторанам, стал звездой собственного телешоу
Пятилетний бенгальский кот по кличке Маверик, который ранее уже успел стать звездой в соцсетях, продемонстрировав свои навыки серфинга и катания на скейте, теперь собирается принять участие в собственном телешоу о путешествиях. Об этом пишет The Mirror.
Его хозяин Ник Лиам Хини из Уитли-Бей, Северный Тайнсайд (Англия), использовал те же методы, которые он освоил, чтобы стать чемпионом мира по вейкборду и бывшим участником X Games, чтобы научить своего кота серфингу. Теперь британец и его партнерша Кайла Табиш, живущие в Калифорнии (США), появятся на экране, отправившись в Италию для участия в новом шоу «Путешествия нашими глазами». Сейчас съемки уже закончены и стриминговые платформы ведут переговоры о его покупке.
Трио провело несколько месяцев в другой стране, пока кот учился обращаться с пастой, есть в ресторанах с мишленовскими звездами и наслаждаться пляжной жизнью.
Путешественники побывали в Альпах, Венеции, Милане, на Амальфитанском побережье, во Флоренции и на озеро Комо, и по пути прониклись любовью к итальянской пицце. Ник и Кайла говорят, что новое телешоу — это воплощение мечты для них и их кота-серфингиста, который, как они узнали во время съемок, любит кататься на скутере.
Ранее Маверик снимался в сериале Netflix «Люди-кошки» в 2021 году и передаче «Скрытая жизнь домашних животных», который вел Хью Бонневиль. Однако семья решила, что им нужен свой собственный сериал.
«Это наше путешествие нашими глазами. Он ходит в ресторан, отмеченный звездой Мишлен. Он также встречается с шеф-поварами, справляется с пастой и совершает всевозможные безумные итальянские выходки. Ему понравился ужин на ферме с альпаками и осликами. Маверик стал местной знаменитостью во всех местах, где мы бывали. Владелец одного ресторана настоятельно просил нас приходить к нему каждый вечер, чтобы они могли кормить его за столом. Мэву даже готовили его собственные специальные рыбные блюда и тарелки с олениной. Он жил как король», - рассказала Кайла.
Маверик также является терапевтическим котом для своей хозяйки, которая борется с психическими расстройствами. Кайла говорит, что участвует в шоу не ради славы, а чтобы продвинуть свое сотрудничество с благотворительной организацией Stomp Out The Stigma, которая показывает, что животные могут помочь людям справиться с депрессией.
Издание отмечает, что Ник с восьминедельного возраста приучал пушистика развеять устоявшийся миф о том, что кошки не любят воду, и регулярно водил его окунаться в бассейны и океан. Эти занятия, получили название «кошачий серф-лагерь». После этого кот произвел настоящий фурор: видео с его серфингом, посещением пляжа и плаванием стали вирусными. С тех пор Ник превратил славу своего кошачьего друга в бизнес по производству аксессуаров для домашних животных.