Для беззаботного отдыха: названы самые безопасные страны Средиземноморья

2. Кипр. Риски для туристов на этом вечно теплом средиземноморском острове ниже, чем в любом другом популярном месте Южной Европы. Речь идет о чрезвычайно низком уровне преступлений с применением огнестрельного оружия и ножей, незначительном уровне карманных краж в курортных городах и региональной стабильности.

Несмотря на многолетний спор Турции и Кипра за северную часть острова, на данный момент ситуация там стабильна и безопасна для туристов.

3. Хорватия. Так называемая «Славянская Италия» намного безопаснее, чем настоящая Италии - это одна из немногих стран Южной Европы, наряду з Кипром, находящихся на уровне один в плане безопасности, по данным властей США.

Хорватия не является привычной целью для радикалов или террористических организаций. В отличие от крупных западных стран, таких как Франция или Испания, межобщинное насилие и этническая напряженность здесь невелики, поскольку демографический состав страны почти однороден, а преступность в значительной степени находится под контролем. Тем не менее, в популярных туристических точках, таких как Дубровник или Сплит, все же стоит внимательно смотреть за своими кошельками и личными вещами, особенно после наступления темноты.

Хорватия прошла путь от раздираемой войной страны в 1990-е годы до одной из самых стабильных демократий Европы. Это также туристическое направление мирового класса, наиболее известное своими каменными средневековыми далматинскими городами и бирюзовым побережьем.

4. Черногория. Ближайший южный сосед Хорватии во многом является продолжением первой: они обе когда-то принадлежали одной и той же стране - Югославии, они говорят на разных диалектах одного языка и имеют родственную культуру. Как и в Хорватии, в Черногории также есть кусочек Далмации с историческими цитаделями, галечными пляжами и кристально чистой водой, а черногорский Котор по красоте вполне может посоперничать с хорватским Дубровником. Черногория также отлично подходит для активного отдыха на природе с ее горными вершинами и озерами.

Впрочем, полностью бдительность терять в Черногории не стоит - даже в самых безопасных странах возможны неприятные криминальные инциденты.