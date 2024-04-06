Далеко не все популярные среди туристов средиземноморские страны сейчас являются полностью безопасными для посещения, Unian.
Для беззаботного отдыха: названы самые безопасные страны Средиземноморья
Недавнее исследование Global Rescue's Winter 2024 Traveler Sentiment and Safety Survey показало, что на данный момент гражданские беспорядки и терроризм являются самыми большими страхами туристов во время поездок по миру.
Средиземноморский регион является излюбленным местом отдыха для путешественников со всего мира, однако в последнее время в некоторых его странах ситуация с безопасностью продолжает ухудшаться. Например, несколько итальянских островов охвачены миграционным кризисом, мелкая преступность растет в Испании и Южной Франции, а Ближний Восток, который обрамляет восточную часть Средиземного моря, охвачен конфликтом.
Издание Travel Off Path определило четыре страны Средиземноморья с самым низким уровнем риска, где туристы могут надеяться на беззаботный отдых, основываясь на актуальных рекомендациях по безопасности от Госдепартамента США.
1. Мальта. Крошечная страна-архипелаг к югу от криминальной итальянской Сицилии славится невероятно высокой концентрацией исторических церквей в стиле барокко и древних цитаделей, километрами песчаных пляжей и оживленными курортными городками. И повсюду на Мальте опасения туристов по поводу безопасности являются минимальными. Во многом способствует этому тот факт, что это очень маленькая страна, и преступников тут не так много мест, где можно спрятаться.
Нельзя сказать, что преступности в стране не существует совсем, однако насильственные преступления на Мальте чрезвычайно редки. Определенно не следует оставлять свои вещи без присмотра на пляже, особенно в людных местах. Тем не менее, на мальтийских островах нет ни одного очага преступности, а это значит, что туристы здесь могут отдохнуть от постоянного пребывания в состоянии повышенной готовности.
2. Кипр. Риски для туристов на этом вечно теплом средиземноморском острове ниже, чем в любом другом популярном месте Южной Европы. Речь идет о чрезвычайно низком уровне преступлений с применением огнестрельного оружия и ножей, незначительном уровне карманных краж в курортных городах и региональной стабильности.
Несмотря на многолетний спор Турции и Кипра за северную часть острова, на данный момент ситуация там стабильна и безопасна для туристов.
3. Хорватия. Так называемая «Славянская Италия» намного безопаснее, чем настоящая Италии - это одна из немногих стран Южной Европы, наряду з Кипром, находящихся на уровне один в плане безопасности, по данным властей США.
Хорватия не является привычной целью для радикалов или террористических организаций. В отличие от крупных западных стран, таких как Франция или Испания, межобщинное насилие и этническая напряженность здесь невелики, поскольку демографический состав страны почти однороден, а преступность в значительной степени находится под контролем. Тем не менее, в популярных туристических точках, таких как Дубровник или Сплит, все же стоит внимательно смотреть за своими кошельками и личными вещами, особенно после наступления темноты.
Хорватия прошла путь от раздираемой войной страны в 1990-е годы до одной из самых стабильных демократий Европы. Это также туристическое направление мирового класса, наиболее известное своими каменными средневековыми далматинскими городами и бирюзовым побережьем.
4. Черногория. Ближайший южный сосед Хорватии во многом является продолжением первой: они обе когда-то принадлежали одной и той же стране - Югославии, они говорят на разных диалектах одного языка и имеют родственную культуру. Как и в Хорватии, в Черногории также есть кусочек Далмации с историческими цитаделями, галечными пляжами и кристально чистой водой, а черногорский Котор по красоте вполне может посоперничать с хорватским Дубровником. Черногория также отлично подходит для активного отдыха на природе с ее горными вершинами и озерами.
Впрочем, полностью бдительность терять в Черногории не стоит - даже в самых безопасных странах возможны неприятные криминальные инциденты.