Клиенты возмущены: к ценам на билеты Tallink постоянно добавляются дополнительные сборы

Клиент Tallink недоволен тем, что, несмотря на и без того высокие тарифы, ему приходится платить за билет и различные надбавки к нему. Он ссылается на времена пандемии, когда цены на топливо и газ выросли, что привело к доплате за топливо в размере четырех евро на взрослого поверх стоимости билета Tallink. «Цены на топливо на мировом рынке уже значительно снизились, но надбавка все равно взимается. Почему?», - спрашивает клиент. «С 2024 года также вводится своеобразный экологический налог в размере 0,90 евро с каждого взрослого. Почему? Разве Tallink не рекламирует себя как экологически чистую и устойчивую компанию?»