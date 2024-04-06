В редакцию Elu24 обратился клиент Tallink, обеспокоенный постоянно растущими ценами на билеты. По словам клиента, постоянно добавляются различные надбавки. «Возникает вопрос, почему?» - спрашивает клиент. «Мы постоянно следим за ценами и обещаем внести изменения, если это будет экономически целесообразно», - говорит представитель Tallink.
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Клиенты возмущены: к ценам на билеты Tallink постоянно добавляются дополнительные сборы
Клиент Tallink недоволен тем, что, несмотря на и без того высокие тарифы, ему приходится платить за билет и различные надбавки к нему. Он ссылается на времена пандемии, когда цены на топливо и газ выросли, что привело к доплате за топливо в размере четырех евро на взрослого поверх стоимости билета Tallink. «Цены на топливо на мировом рынке уже значительно снизились, но надбавка все равно взимается. Почему?», - спрашивает клиент. «С 2024 года также вводится своеобразный экологический налог в размере 0,90 евро с каждого взрослого. Почему? Разве Tallink не рекламирует себя как экологически чистую и устойчивую компанию?»