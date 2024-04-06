За 3200 км от дома: собака, пропавшая девять месяцев назад, вернулась к хозяевам

В США собака, пропавшая в Калифорнии летом (около 9 месяцев назад), нашлась в пригороде Детройта более чем за 3200 км от дома. Об этом пишет AP.

На прошлой неделе в полиции Харпер-Вудса отреагировали на звонок о бродячей собаке. Офицеры подобрали помесь терьера и обратились в общество защиты животных.

Позже ветеринары сообщили, что они быстро обнаружили, что в собаку по кличке Мишка был вживлен идентификационный чип с информацией о ее владельце. Мехрад Хоуман и его семья живут в Сан-Диего. Они планировали отправиться в Миннесоту, когда поступил звонок. Мужчина проехал 10 часов, чтобы воссоединиться с домашним животным.

«Это история, которую с удовольствием рассказал бы Голливуд», - говорится в сообщении, которое The Grosse Pointe Animal Adoption Society разместили в своих соцсетях.

В четверг, 4 апреля, сотрудники полиции Харпер-Вудса подтвердили свою причастность к этому делу. Мишка пропал в июле с рабочего места Хоумана.

«Мы думаем, что его украли, а потом продали и он оказался в Мичигане», - сказала Коринна Мартин, директор группы по защите животных.

Ветеринар Нэнси Пиллсбери осмотрела животное, сделала ей прививку от бешенства и разрешила отправиться домой в Калифорнию.

«Собака была чистой, упитанной. Тот, у кого она была, хорошо о ней заботился. Как она попала сюда - это история, которую знает только Мишка», - сказала Пиллсбери.