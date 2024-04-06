Никто не может найти: супруги живут в квартире, которой «не существует»

В Камбервеле, южном районе Лондона (Великобритания), сложилась курьезная ситуация с адресами домов. Супруги Линн и Джон Беллами живут в квартире на улице Кимптон-роуд под номером 20, однако фактически между домами 19 и 21 больше ничего нет. На самом деле их жилье расположено в 100 метрах оттуда, за углом на улице Харви Роуд, пишет издание Daily Mail.

Из-за путаницы с нумерацией жители регулярно сталкиваются с многочисленными проблемами. Почтальоны теряются и не могут доставить корреспонденцию, а службы экстренной помощи, такси и курьеры постоянно переспрашивают, как проехать по указанному адресу.

Медсестра Линн Беллами рассказывает, что она уже много раз контактировала с почтовым отделением, местными властями и депутатами, чтобы попытаться исправить сложившуюся ситуацию, но все тщетно.

Казалось бы, незначительная проблема с адресом на самом деле стала особенно острой для мужа Линн, Джона, который болен раком и проходит курс химиотерапии. Пропущенные письма о назначении визитов к врачу могут стоить ему жизни.

Кроме Беллами, проблемы с доставкой имеют и другие жители этого дома — всего около шести семей. Они не получают бумажных счетов и другой корреспонденции и вынуждены переходить на онлайн-сервисы.

48-летняя Маргрет Хеневе рассказывает, что из-за путаницы с адресом садовник, которого она вызвала, случайно убрал чужой сад на улице Кимптон-Корт.

Горожане все же надеются добиться от властей установления в ближайшее время соответствующих указателей или карты.