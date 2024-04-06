БЫВАЕТ ЖЕ! ⟩ Жительница Эстонии благодарит мужчину, который заплатил за ее ребенка в магазине

В группе Facebook Valgamaa inimesed Ксения написала благодарность мужчине, который помог ее ребенку в магазине и оплатил недостающую часть счета.

«Я хотела бы поблагодарить человека, который оплатил счет моей дочери в магазине Coop на улице Пикк. Счет был не очень большой, около семи евро, но все равно приятно, что есть такие люди. Моя дочь пошла в магазин, чтобы купить что-нибудь поесть, и у нее не хватило денег, поэтому мужчина, стоявший за ней в очереди, оплатил ее счет. Спасибо вам большое, если вы это читаете», - говорит Ксения.

В комментариях Ксении ответил мужчине, который помог ребенку.

«Нельзя оставлять человека в беде. Я был рад это сделать. Я сам пенсионер-инвалид. Но я все равно помогаю. Я понимаю, сам три года был бездомным на улице. У ребенка просто было немного еды и все. Будьте здоровы и добры. Заботьтесь друг о друге», - пишет Майт Суур, который оплатил покупки ребенка.

Поступок Майта также получил одобрение Иво Пилля, пастора церкви Сангасте. «Достойный поступок. Стоит на него равняться. Я сам не был в улице, но моя мама всегда настаивала на том, что - кандалы заключенного, мешок нищего и костыли хромого – вещи над которыми не следует смеяться. Сегодня тебе не приходится иметь с ними дело, но никто из нас не знает, что ждет нас завтра. Каким бы маленьким ни было ваше добро, оно вернется к вам. Как и зло. Испытано и проверено», - пишет Пилль.

«И у детей, и у пожилых людей иногда не достает немного денег, но это не делает их бедными», - говорит пастор, вспоминая случай в начале эпохи короны, когда он случайно увидел в магазине ребенка, который со слезами на глазах просил у мамы угощение, но она сказала, что у нее нет денег. «В это можно было поверить по их покупкам и внешнему виду. Поэтому я купил маленькую пачку сладостей и положил ее в руку девочке... Мама была одним большим вопросительным знаком», - говорит Пилль.