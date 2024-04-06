«Она замечательная»: в каких отношениях сейчас король Карл III и Кейт Миддлтон

Стало известно, в каких отношениях сейчас находятся Кейт Миддлтон и король Великобритании Карл III, которые лечатся от онкологии. Об этом пишет Hello Magazine.

Хотя жена принца Уильяма и Его Величество всегда были близки, королевские источники рассказывают, что связь между ними сейчас крепнет, и невестка и свекор обращаются друг к другу за утешением, пока каждый борется со своим диагнозом рака и проходит лечение.

Суверен не только посетил принцессу Уэльскую, когда они оба оказались в Лондонской клинике в то же время в январе 2024 года, но они и в дальнейшем поддерживали постоянную связь. В частности, королевские персоны наслаждались частным обедом в Виндзорском замке за день до того, как Кэтрин обнародовала свой диагноз.

Роберт Хардман, автор книги «Карл III: Новый король, новый двор», отметил: «Совершенно очевидно, что он чрезвычайно обеспокоен ею».

По мнению эксперта, переживать такую болезнь в 40 лет психологически тяжелее, чем в 70, поэтому отец принца Уильяма всячески пытается поддержать невестку.

«Я уверен, что он был источником утешения для нее так же, как она, вероятно, была источником утешения для него. Я думаю, что это не могло не сблизить их еще больше. Он всегда очень уважал свою невестку. Он считает, что она просто замечательная», - добавил автор.

В частности, он напомнил, что монаршие персоны такие же смертные, как все мы. К тому же, во времена болезни им приходится сталкиваться с пристальным вниманием публики.