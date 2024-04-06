Женщина нажала не ту кнопку и стала миллионершей

Жительница Кристиансбурга Мириам Лонг рассказала, что посетила лотерейный автомат в аптеке, потому что хотела купить билет Mega Millions. Лонг случайно нажала не ту кнопку и в результате купила билет на тираж Powerball 18 марта, пишет UPI.

Она угадала первые пять выигрышных номеров, получив приз в размере миллиона долларов.

«Это самая лучшая ошибка в моей жизни», - сказала женщина.

По словам победительницы, она была шокирована, когда поняла, что стала миллионершей: «Мое сердце колотилось. Это ошеломляет!».

Лонг не рассказала, есть ли у нее какие-то планы относительно своего случайного богатства.