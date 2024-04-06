Женщина из штата Вирджиния, случайно нажавшая не ту кнопку на лотерейном автомате, благодаря своей ошибке выиграла миллион долларов, пишет TSN.
Женщина нажала не ту кнопку и стала миллионершей
Жительница Кристиансбурга Мириам Лонг рассказала, что посетила лотерейный автомат в аптеке, потому что хотела купить билет Mega Millions. Лонг случайно нажала не ту кнопку и в результате купила билет на тираж Powerball 18 марта, пишет UPI.
Она угадала первые пять выигрышных номеров, получив приз в размере миллиона долларов.
«Это самая лучшая ошибка в моей жизни», - сказала женщина.
По словам победительницы, она была шокирована, когда поняла, что стала миллионершей: «Мое сердце колотилось. Это ошеломляет!».
Лонг не рассказала, есть ли у нее какие-то планы относительно своего случайного богатства.