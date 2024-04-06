Известная эстонская певица о расставании: жизнь действительно изменилась

В воскресенье в Facebook на странице канала TV3 появилось сообщение, в котором людям предлагалось угадать, кто же скрывается за маской певицы мыльной оперы в шоу Maskis laulja. «А где обручальное кольцо Инес?», - беспокоится внимательный телезритель в разделе комментариев, заметивший руки певицы Эды-Инес Этти, сидящей в кресле детектива. Певица носила обручальное кольцо с 2016 года, когда ей было сделано предложение выйти замуж за Марта Випса, ее бойфренда-бизнесмена. Однако теперь кольца нигде не было видно.