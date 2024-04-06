Поменяли замки: бездомные «захватили» роскошный дом за миллион долларов

В Нью-Йорке пара бездомных, Ланс Хант и Ронди Фрэнсис, захватили чужой дуплекс в районе Квинс, а после выселения решили подать в суд на законных владельцев жилья. Об этом пишет издание New York Post.

Супруги Джулия Фулман и Денис Курлянд приобрели этот дом за $930 тысяч и потратили еще $530 тысяч на ремонт, планируя сдать оба этажа в аренду. Однако оказалось, что внутри живет пара мужчин, которые даже поменяли замки на входной двери.

Они утверждали, что арендовали это жилье с января, однако не смогли предоставить соответствующего договора, а позже принесли поддельный документ. Владельцы, в свою очередь, имеют доказательства - паспорт на дом и видеозаписи, на которых видно, что помещение было пустым в январе.

В конце концов бездомных удалось выселить, но они нанесли значительный ущерб хозяевам: испортили мебель, пол и стены, которые пропитаны запахом марихуаны.

Когда же Фулман и Курлянд начали готовить дом к новой аренде, им пришла повестка в суд. Как выяснилось, предыдущие жильцы обвинили владельцев в незаконном выселении. По закону Нью-Йорка, если люди проживут в доме более 30 дней, выселить их проблематично.

«Судебная система не благосклонна к арендодателям. Могут понадобиться годы, чтобы выселить того, кто незаконно ворвался в ваш дом. Где в этом справедливость?» - возмущается Курлянд.