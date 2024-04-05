Мальчик нашел в поле золотой римский браслет, которому 2000 лет

12-летний Рован Бреннан гулял с 44-летней мамой Амандой и собакой, когда заметил браслет, датированный первым веком нашей эры, пишет Daily Star.

Римский браслет типа «армилла» с тех пор изучается Британским музеем.

Аманда сказала: «Рован всегда любил находить всевозможные безделушки, он очень авантюрный и всегда подбирает вещи с пола. Я всегда говорю: "Положи это, оно грязное". Но на этот раз он продолжал держать этот кусочек металла, убежденный, что это настоящее золото. Я думала, что это просто обвязка от забора или что-то подобное - она была очень грязная».

Рован забрал украшение домой и начал исследовать, как определить, что это настоящее золото. Украшение отвечало всем критериям, указанным в контрольном списке, но семья не догадывалась, что счастливая находка Рована была чем-то большим, пока к ним домой не пришла парикмахер.

Парикмахер сказала Аманде и Ровану, что собирается идти гулять с металлоискателем, и мальчик рассказал ей об обнаруженном металле. Заинтригованная парикмахер сфотографировала находку и показала ее руководителю сессии металлоискателей.

Он сказал ей, что предмет выглядит старым, и порекомендовал Аманде и Ровану обратиться к офицеру по поиску находок. Аманда сказала: «До этого момента я даже не подозревала, что это золото».