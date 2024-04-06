ГОРОСКОП НА 6 АПРЕЛЯ ⟩ Благоприятный день для Весов, а для Стрельцов день будет беспокойным, но не плохим

Вторая половина дня будет куда проще и плодотворнее. Это подходящее время для любых практических занятий. Если подходить к ним серьезно, можно добиться большого успеха. Близкие люди объединяются для достижения общих целей, во многом помогают друг другу.

Овен

Беспокойный день. Хочется сосредоточиться на чем-то одном, но обстоятельства этого не позволяют: сразу несколько дел требует внимания. Возможны неожиданные предложения, касающиеся работы и бизнеса. Не спешите принимать их. Сначала соберите максимум информации, обдумайте все, как следует. Вторая половина дня радует приятными встречами. Не исключены знакомства, которые положат начало романтическим отношениям. Вы обаятельны, это замечают все вокруг. Многим Овнам умение ладить с людьми помогает в решении важных вопросов.

Телец

Не переживайте из-за пустяков в первой половине дня. Не все будет складываться так, как хотелось бы, но все же неплохое время для того, чтобы завершить старые дела, а затем взяться за что-то новое. Будет возможность укрепить деловые связи, обсудить вопросы, касающиеся долгосрочного сотрудничества. Вторая половина дня обещает денежные поступления, дает шанс сделать удачные покупки. Вероятны предложения, касающиеся работы. Часто они исходят от людей, с которыми вы прежде сотрудничали; в таких случаях можно соглашаться без долгих раздумий.

Близнецы