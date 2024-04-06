В начале дня важно не строить иллюзий, стараться объективно оценивать свои силы, реально смотреть на вещи. Это позволить избежать и напрасных надежд, и разочарований. Привычные дела могут отнимать больше времени, чем обычно. Часто это происходит из-за того, что не удается сосредоточиться, выбросить посторонние мысли из головы, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 6 АПРЕЛЯ ⟩ Благоприятный день для Весов, а для Стрельцов день будет беспокойным, но не плохим
Вторая половина дня будет куда проще и плодотворнее. Это подходящее время для любых практических занятий. Если подходить к ним серьезно, можно добиться большого успеха. Близкие люди объединяются для достижения общих целей, во многом помогают друг другу.
Овен
Беспокойный день. Хочется сосредоточиться на чем-то одном, но обстоятельства этого не позволяют: сразу несколько дел требует внимания. Возможны неожиданные предложения, касающиеся работы и бизнеса. Не спешите принимать их. Сначала соберите максимум информации, обдумайте все, как следует. Вторая половина дня радует приятными встречами. Не исключены знакомства, которые положат начало романтическим отношениям. Вы обаятельны, это замечают все вокруг. Многим Овнам умение ладить с людьми помогает в решении важных вопросов.
Телец
Не переживайте из-за пустяков в первой половине дня. Не все будет складываться так, как хотелось бы, но все же неплохое время для того, чтобы завершить старые дела, а затем взяться за что-то новое. Будет возможность укрепить деловые связи, обсудить вопросы, касающиеся долгосрочного сотрудничества. Вторая половина дня обещает денежные поступления, дает шанс сделать удачные покупки. Вероятны предложения, касающиеся работы. Часто они исходят от людей, с которыми вы прежде сотрудничали; в таких случаях можно соглашаться без долгих раздумий.
Близнецы
В начале дня может быть непросто найти общий язык с окружающими. Чаще обычного возникают разногласия, порой вы горячо спорите с теми, с кем прежде отлично ладили. Все это вряд ли серьезно скажется на отношениях, но несколько неприятных моментов пережить придется. Можно добиться успехов, действуя самостоятельно. У вас многое получается хорошо. Вторая половина дня обещает приятные известия. Вероятны в это время и встречи, которым вы будете очень рады. Старые друзья порадуют интересными предложениями и поддержат многие ваши начинания.
Рак
Трудно будет избежать суеты и неразберихи с утра, в остальном же день складывается неплохо. Можно решать организационные вопросы, заниматься составлением документов и официальных писем, обращаться в государственные организации. Удается соблюсти все формальности, не допустить даже незначительных промахов. Вероятны предложения, от которых не захочется отказываться. Вторая половина дня удачна с точки зрения финансов, обещает удачные сделки и покупки. В это же время вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи.
Лев
День будет довольно утомительным. Не исключено, что придется заниматься делами, к которым совсем не лежит душа. Но и с ними вы справитесь, если решите действовать по-своему; интуиция подскажет, как лучше поступить. Радует поддержка старых знакомых. Благодаря им вы не тревожитесь по пустякам, а действуете и добиваетесь успеха. Вторая половина дня подходит для того, чтобы заниматься домашними делами. Можно покупать полезные вещи, например, мебель или бытовую технику. Вам быстро выберете именно то, что нужно.
Дева
Легким, вдохновляющим и интересным будет начало дня. Многое складывается удачно, благодаря поддержке звезд можно добиться отличных результатов во многих делах. Лучше ничего надолго не откладывать. Действуя быстро и проявляя настойчивость, вы сможете реализовать самые смелые планы. Вторая половина благоприятна с точки зрения личных отношений. Будет возможность провести время с близкими, обсудить общие дела, вместе заняться чем-то интересным. Не исключены знаки внимания, которым вы будете рады, романтические сюрпризы.
Весы
Благоприятный день. Особенно плодотворной будет первая его половина. В это время вы ни минуты не тратите напрасно, отлично справляетесь с тем, что прежде не получалось. Будет шанс укрепить существующие деловые связи и обзавестись новыми союзниками. Правда, для этого нужно проявить инициативу, сделать первый шаг. Окружающие наверняка вас поддержат. Вечером лучше избегать перегрузок. Стоит сделать небольшую паузу, отдохнуть и восстановить силы. Это время хорошо подходит для косметических и оздоровительных процедур, они дают заметный эффект.
Скорпион
Плодотворный насыщенный день, который дает шанс отлично справиться со многими делами, в том числе сложными и запутанными. Вы никому не позволяете сбить вас с толку, принимаете взвешенные решения, руководствуетесь собственным опытом и здравым смыслом, а не чужими советами. Не исключены заметные перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми. Многие разногласия остаются в прошлом, на смену им приходят взаимопонимание и поддержка. Можно вместе браться за что-то совершенно новое; вы быстро добьетесь первых успехов. Вероятны денежные поступления.
Стрелец
День беспокойный, но неплохой. Часто приходится принимать решения на ходу. Вряд ли кто-то мог бы справиться лучше вас. Интуиция часто подсказывает верные решения, помогает найти кратчайший путь к цели. Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, о которых вы прежде слышали много интересного. Общение с ними окажется очень полезным. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников и выгодные сделки. Многие Стрельцы обзаведутся вещами, о которых давно мечтали. Вторая половина дня щедра на приятные сюрпризы.
Козерог
Беспокойный день, но довольно удачный. Старайтесь быстро принимать решения, не тратить время на долгие споры. Стоит прислушиваться к интуиции, потому что она дает толковые и своевременные подсказки. Полезно будет обратиться за поддержкой к единомышленникам: вместе вы куда быстрее добьетесь поставленных целей. Вечер радует денежными поступлениями. Они оказываются очень кстати: позволяют сделать приятные незапланированные покупки, чем-то порадовать себя и близких. Лучше не планировать на это время особенно утомительных дел; полезно будет отдохнуть.
Водолей
Будьте готовы заниматься несколькими делами сразу. Вас ждет насыщенный день, времени на размышления будет немного, поэтому часто придется руководствоваться подсказками интуиции. Не исключено, что нужно будет вернуться к каким-то старым делам, вспомнить о проблемах, которые вы считали давным-давно решенными. Часто оказывается полезным опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не допускаете ошибок, быстро найдете кратчайший путь к цели. Не упустите возможность укрепить деловые связи, заручиться поддержкой людей, от которых многое зависит.
Рыбы
Начало дня может быть напряженным, но не стоит спешить с выводами и отказываться от важных дел. Вскоре ситуация изменится к лучшему, а вы поймете, как можно воспользоваться поддержкой звезд. Могут появиться совершенно неожиданные идеи, реализация которых откроет вам путь к новым вершинам. Вероятны приятные знакомства, а также встречи с людьми, по которым вы скучали. Вторая половина дня - отличное время для творчества и любых занятий, требующих фантазии, нестандартного взгляда на вещи. Вы готовы экспериментировать; это очень нравится окружающим.