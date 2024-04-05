Мировые звезды фигурного катания: в Таллинне пройдет уникальное ледовое шоу

Уже 9 апреля в Таллинне на ледовой арене Тондираба пройдет уникальное ледовое шоу Kings on Ice. Под живой аккомпанемент скрипача Эдвина Мартона на одном льду появятся рок-звезда фигурного катания, а по совместительству новый чемпион мира Илья Малинин, действующая чемпионка Европы Луна Хендрикс, семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, а также первый в истории Эстонии призер чемпионата Европы 2023 Александр Селевко.

Между серией шоу в Японии и Америке эстонских зрителей своим катанием порадует Илья Малинин - американский фигурист, выигравший меньше месяца назад чемпионат мира в Монреале с мировым рекордом. Фигурист не только безошибочно исполнил обе сложнейшие программы, но и уже, несмотря на юный возраст (Илье только 19) является легендой - он первый и единственный в мире исполнил четверной аксель на соревнованиях. Более того, он выполняет уникальный прыжок стабильно не только на соревнованиях, но и частенько поражает им публику на шоу.

Александр Селевко в январе этого года также совершил историческое достижение и взял серебряную медаль на чемпионате Европы в Каунасе - прийти стоит не только, чтобы поддержать спортсмена, громко заявившего об Эстонии на международной арене, но и чтобы насладиться его потрясающими программами: чего стоит один номер в египетском стиле! Также на шоу выступит брат Александра Михаил, также участник чемпионата Европы, а также Нина Петрыкина, завоевавшая медаль на этапе Гран-при в этом спортивном сезоне.

Луна Хендрикс неизменно очаровывает зрителя артистизмом и танцевальностью в сочетании с прекрасной техникой, Хавьер Фернандес - виртуозным владением коньком, а живое исполнение скрипача Эдвина Мартона - обладателя Грэмми и победителя Евровидения - погружает зрителя в ледовую феерию.

Шоу такого уровня, как правило, проходят в Японии, где сейчас и находится большое количество участников, или в Америке. Это отличная возможность подарить себе или близкому человеку яркие воспоминания и увидеть на одном льду самых титулованных звезд фигурного катания!

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