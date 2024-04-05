ФОТО ⟩ В церковь Святого Павла в Тарту пробрался пьяный мужчина и уснул в неожиданном месте

«У нас интересная жизнь. Все собираются вместе в церкви. Молодые и пожилые, богатые и бедные», - говорит Кристьян Лухаметс, пастор тартуской церкви Святого Павла, который в пятницу во время обеда обнаружил спящего в очень неожиданном месте мужчину в состоянии алкогольного опьянения. «Мы были крайне удивлены тем, как он смог пробраться внутрь совершенно незамеченным», - удивляется пастор.