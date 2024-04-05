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ФОТО ⟩ В церковь Святого Павла в Тарту пробрался пьяный мужчина и уснул в неожиданном месте

Трийн Роос
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Фото: Margus Ansu

«У нас интересная жизнь. Все собираются вместе в церкви. Молодые и пожилые, богатые и бедные», - говорит Кристьян Лухаметс, пастор тартуской церкви Святого Павла, который в пятницу во время обеда обнаружил спящего в очень неожиданном месте мужчину в состоянии алкогольного опьянения. «Мы были крайне удивлены тем, как он смог пробраться внутрь совершенно незамеченным», - удивляется пастор.

Кристьян Лухаметс поделился фотографиями интересной находки на церковной кафедре на своей странице в Facebook в пятницу в полдень. Мужчина, употребивший много алкоголя, пробрался в церковь и, совершенно незамеченный, улегся спать за принтером в углу кабинета.

«Алкоголь делает вас маленьким (во всех смыслах). Чем больше алкоголя, тем легче вы помещаетесь, например, за принтером, на ящике с инструментами. Но храп его выдал. Наверное, погода сегодня такая, что «гости» продолжают приходить», - говорит Лухаметс.

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