Речь идет о законе, который вводит уголовную ответственность за разжигание ненависти среди прочего, и по трансгендерной идентичности. Роулинг опубликовала пост, в котором назвала несколько трансгендерных женщин мужчинами, пишет Focus.
«Путь меня арестуют»: Джоан Роулинг намеренно нарушила новый закон Шотландии о трансгендерах
Известная писательница Джоан Роулинг вступила в онлайн-противостояние с первым министром (фактически премьер-министром) Шотландии Хамзой Юсуфом, при котором и был принят закон о предотвращении ненависти. Напомним, он предусматривает защиту от ненависти по следующим признакам: возраст, инвалидность, религия, сексуальная ориентация, трансгендерная идентичность или интерсексуальность (то есть смешанного проявления мужских и женских половых признаков). Максимальное наказание за преступление - тюремное заключение сроком на семь лет. Об этом пишет The Telegraph.
В Шотландии этот закон был принят еще в 2021 году. Однако он вступил в силу только 1 апреля 2024 года.
Пост Джоан Роулинг и реакция Риши Сунака
Автор «Гарри Поттера» в этот же день опубликовала пост, в котором назвала трансгендерных женщин мужчинами. И опубликовала фотографии 10 известных транслюдей и высмеяла их заявления о том, что они женщины.
Среди них «двойной насильник» Айла Брайсон, которую писательница насмешливо называла «милой шотландской девушкой», и телеведущая Индия Виллоуби. В конце списка Роулинг написала в Twitter (Х): «Первое апреля! Просто шучу. Очевидно, люди, упомянутые в вышеупомянутых твитах, вовсе не женщины, а мужчины, все до последнего».
Роулинг также отметила, что «принимая Закон о преступлениях на почве ненависти в Шотландии, шотландские законодатели, похоже, придали большее значение чувствам мужчин, реализующих свою идею женственности, пусть женоненавистнически или оппортунистически, чем правам и свободам реальных женщин и девочек». Она отметила, что новое законодательство открыто для злоупотреблений со стороны активистов, которые хотят заставить замолчать «тех из нас, кто говорит об опасностях ликвидации однополых пространств для женщин и девочек» и абсурдности того, что мужчинам позволяют участвовать в женских видах спорта. Также она отметила, что закон отрицает реальность и неизменность биологического пола.
«Переопределение понятия »женщина«, включившее в себя каждого мужчину, объявившего себя таковым, уже имело серьезные последствия для прав и безопасности женщин и девочек в Шотландии, причем наиболее сильное воздействие, как всегда, ощутили наиболее уязвимые группы населения, включая женщин-заключенных и женщин, пережившие изнасилование», - написала Роулинг.
«Свободе слова и убеждений в Шотландии придет конец, если точное описание биологического пола будет признано преступным», - резюмировала писательница, отметив, что сейчас она не в Шотландии, но если то, что она написала, квалифицируется как правонарушение по условиям нового закона, то она «с нетерпением ждет ареста», когда вернется на «родину шотландского Просвещения». И добавила несколько хештегов: «#ArrestMe #AprilFools #HateCrimeActScotland»
Сообщение вызвало, как возмущение, так и одобрение. В защиту Роулинг высказался премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«Людей не следует привлекать к уголовной ответственности за высказывание простых фактов из биологии. Мы верим в свободу слова в этой стране, и консерваторы будут всегда защищать ее», - заявил Сунак.