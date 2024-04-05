«Путь меня арестуют»: Джоан Роулинг намеренно нарушила новый закон Шотландии о трансгендерах

Известная писательница Джоан Роулинг вступила в онлайн-противостояние с первым министром (фактически премьер-министром) Шотландии Хамзой Юсуфом, при котором и был принят закон о предотвращении ненависти. Напомним, он предусматривает защиту от ненависти по следующим признакам: возраст, инвалидность, религия, сексуальная ориентация, трансгендерная идентичность или интерсексуальность (то есть смешанного проявления мужских и женских половых признаков). Максимальное наказание за преступление - тюремное заключение сроком на семь лет. Об этом пишет The Telegraph.

В Шотландии этот закон был принят еще в 2021 году. Однако он вступил в силу только 1 апреля 2024 года.

Пост Джоан Роулинг и реакция Риши Сунака

Автор «Гарри Поттера» в этот же день опубликовала пост, в котором назвала трансгендерных женщин мужчинами. И опубликовала фотографии 10 известных транслюдей и высмеяла их заявления о том, что они женщины.

Среди них «двойной насильник» Айла Брайсон, которую писательница насмешливо называла «милой шотландской девушкой», и телеведущая Индия Виллоуби. В конце списка Роулинг написала в Twitter (Х): «Первое апреля! Просто шучу. Очевидно, люди, упомянутые в вышеупомянутых твитах, вовсе не женщины, а мужчины, все до последнего».