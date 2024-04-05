ОСТОРОЖНО, ФОКУС! ⟩ Иллюзионист Дмитрий Зорин рассказал, за какое волшебство жители Эстонии готовы платить даже во время кризиса

Профессиональный иллюзионист Дмитрий Зорин признается, что волшебникам во время экономического кризиса выживать непросто.

«Как и вся индустрия развлечений, сейчас моя деятельность немного ослабла. После декабрьских праздников, Нового года, Рождества, корпоративов люди ушли в зимнюю спячку перед летним сезоном, и пока у них идет накопительный режим в плане финансов и настроения, - говорит Дмитрий Зорин. - Поэтому фокусники сейчас отдыхают, но все же работа есть. Особенно это касается детских дней рождения. Дети - цветы жизни, на них нельзя экономить, и тем более надо радовать».

Карты в студии Limon Live начинают двигаться сами по себе. Фото: Sander Ilvest

Дмитрий Зорин отмечает, что фокусник - сложная профессия, и не каждому она по плечу. «Ты не имеешь права на ошибку. Все хотят подловить иллюзиониста, чтобы фокус не получился. И поэтому ты часто находишься в нервной, стрессовой ситуации», - признается профессиональный волшебник. Также он отмечает, что в запасе у него всегда есть дополнительные трюки на случай, если вдруг прямо на представлении сломается реквизит. И такое тоже, увы, в профессии иллюзиониста не редкость.

Дмитрий Зорин и его напарник Арчи. Вместе они работают на праздниках. Фото: Sander Ilvest