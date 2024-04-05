Гостем пятничного выпуска Limon LIVE стал иллюзионист Дмитрий Зорин, который в начале этого года открыл в эстонской столице свой маленький Хогвартс - «Школу волшебства». Конечно, не обошлось в студии без магии и завораживающих фокусов!
ОСТОРОЖНО, ФОКУС! ⟩ Иллюзионист Дмитрий Зорин рассказал, за какое волшебство жители Эстонии готовы платить даже во время кризиса
Профессиональный иллюзионист Дмитрий Зорин признается, что волшебникам во время экономического кризиса выживать непросто.
«Как и вся индустрия развлечений, сейчас моя деятельность немного ослабла. После декабрьских праздников, Нового года, Рождества, корпоративов люди ушли в зимнюю спячку перед летним сезоном, и пока у них идет накопительный режим в плане финансов и настроения, - говорит Дмитрий Зорин. - Поэтому фокусники сейчас отдыхают, но все же работа есть. Особенно это касается детских дней рождения. Дети - цветы жизни, на них нельзя экономить, и тем более надо радовать».
Дмитрий Зорин отмечает, что фокусник - сложная профессия, и не каждому она по плечу. «Ты не имеешь права на ошибку. Все хотят подловить иллюзиониста, чтобы фокус не получился. И поэтому ты часто находишься в нервной, стрессовой ситуации», - признается профессиональный волшебник. Также он отмечает, что в запасе у него всегда есть дополнительные трюки на случай, если вдруг прямо на представлении сломается реквизит. И такое тоже, увы, в профессии иллюзиониста не редкость.
Дмитрий признается, что как бы он не старался, от ошибок ни один фокусник не застрахован. И у Дмитрия они случаются, но он умеет виртуозно выкручиваться из казусных ситуаций. Впрочем, герой Limon LIVE отмечает, что с развитием технологий, когда мобильный телефон с хорошей камерой есть у каждого зрителя, фокуснику становится работать все сложнее, а все его неудачи мигом могут попасть на YouTube.
«Такие видео набирают много просмотров, и фокусник сидит в стрессе. В прошлом веке такого не было», - с улыбкой разводит руками Дмитрий.
Речь в студии зашла и о белом кролике Арчи - напарнике иллюзиониста, с которым он выступает на праздниках и в своих шоу.
«Бывает, что кролик не хочет идти на работу», - признается Зорин. Впрочем, иллюзионист отмечает, что дома у него живет несколько кроликов, и каждому из них созданы хороший условия. Белые кролики – не только напарники фокусника, но и любимые домашние животные, жизнь без которых Дмитрий уже с трудом может представить. Изначально мы планировали, что Арчи тоже примет участие в съемках, но он перетрудился на детском празднике и решил попозировать лишь нашему фотографу. А делать через силу иллюзионист ничего своего напарника не заставляет, бережет пушистого!
Зашла речь в студии и о недавно открывшейся в Таллинне «Школе волшебства». Дмитрий Зорин признался, что обучать премудростям магии детей оказалось не так просто, как это могло показаться изначально. И, конечно, как и везде, немаловажную роль играет здесь и материальный вопрос. Ведь для фокусов нужен реквизит, который тоже входит в стоимость занятий. Несмотря на то, что кому-то из родителей курс юного мага кажется довольно дорогим, иллюзионист отмечает, что жители Эстонии заинтересовались подобным обучением, аналогов которого нет в странах Балтии.
О непростой работе волшебника и о казусах на выступлениях смотрите свежий выпуск Limon LIVE. Во время эфира иллюзионист Дмитрий Зорин продемонстрирует несколько ярких номеров и разобьет несколько стереотипов о фокусниках!