«ВЫВОРАЧИВАЙ КАРМАНЫ!» ⟩ В Таллинне 15-летний подросток стал жертвой вооруженного ограбления средь бела дня

«Он в порядке и, к счастью, от ножа не пострадал! Он повел себя разумно и отдал свои наушники, вместо того чтобы сопротивляться», - рассказала редакции Реэлика, мать 15-летнего Йоханнеса, который стал жертвой вооруженного ограбления в Каламая в прошлую субботу.

Молодой человек шел от трамвайной остановки Linnahall по пешеходной дорожке в сторону супермаркета Rimi, когда заметил трех подозрительных мужчин, одетых в черное. «Они пересеклись взглядом с одним из них, и тот подошел к нему. Мальчик подумал, что тот собирается спросить дорогу или что-то в этом роде, ведь там часто спрашивают, как пройти в старый город, но тут этот парень натянул свой шарф до самых глаз, подошел очень близко и достал из кармана нож», - вспоминает мать мальчика.