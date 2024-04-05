«Выворачивай карманы!» это единственное, что трое мужчин в черной одежде приказали сделать 15-летнему подростку в Каламая, угрожая ножом. Полиции известно об этом инциденте, и точные обстоятельства будут выяснены в ходе разбирательства.
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«ВЫВОРАЧИВАЙ КАРМАНЫ!» ⟩ В Таллинне 15-летний подросток стал жертвой вооруженного ограбления средь бела дня
«Он в порядке и, к счастью, от ножа не пострадал! Он повел себя разумно и отдал свои наушники, вместо того чтобы сопротивляться», - рассказала редакции Реэлика, мать 15-летнего Йоханнеса, который стал жертвой вооруженного ограбления в Каламая в прошлую субботу.