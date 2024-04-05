Гисабуро Сонобе стал старейшим мужчиной мира, после того, как умер предыдущий обладатель этого титула Хуан Висента Перес Мора из Венесуэлы. Но Гисабуро носил этот титул только два дня, пишет Focus.
Старейший мужчина мира умер через два дня после получения титула
Самый старый мужчина в мире умер через два дня после того, как ему был присвоен титул, в возрасте 112 лет, после смерти предыдущего 114-летнего обладателя. Жизнь Гисабуро Сонобе длилась более 41 000 дней. Он пережил две мировые войны и пандемию Covid-19, а также видел падение атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Об этом пишет Daily Mail.
Гисабуро Сонобе, родившийся 6 ноября 1911 года, был признан старейшим из ныне живущих людей в Японии в ноябре 2022 года в возрасте 111 лет. Он скончался в Татеяме, префектура Чиба, но причина его смерти остается неизвестной.
Гисабуро пережил впечатляющую серию исторических моментов, начиная с начала эры Тайсе со смертью императора Мэйджи в 1912 году и заканчивая сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Сонобе много лет преподавал японский язык и общество в качестве учителя в младших и старших классах средней школы и работал библиотекарем до 80 лет после выхода на пенсию. Он любил читать и сбалансированно питался, что позволило ему сохранить все свои зубы. Он был последним известным выжившим японцем, родившимся в 1911 году, последним известным выжившим японцем, родившимся в эпоху Мэйджи, а также старейшим жителем префектуры Чиба.
В Японии самый высокий показатель долгожителей на население: считается, что он превышает 90 000 человек в стране с населением 125 миллионов человек.
Предыдущие исследования показали, что этому исключительному числу способствовали хорошее питание, физические упражнения, духовность и культура ухода за пожилыми людьми.
Около 30 процентов населения Японии - люди в возрасте 65 лет и старше, а 15 процентов - люди в возрасте 75 лет и старше.
Когда в 1963 году начались записи о переписи населения, по оценкам, насчитывалось 153 долгожителя.
Известие о смерти Сонобе пришло всего через пару дней после смерти бывшего старейшего человека в мире, венесуэльца Хуана Висенте Переса Мора, в возрасте 114 лет.