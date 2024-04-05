Старейший мужчина мира умер через два дня после получения титула

Самый старый мужчина в мире умер через два дня после того, как ему был присвоен титул, в возрасте 112 лет, после смерти предыдущего 114-летнего обладателя. Жизнь Гисабуро Сонобе длилась более 41 000 дней. Он пережил две мировые войны и пандемию Covid-19, а также видел падение атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Об этом пишет Daily Mail.

Гисабуро Сонобе, родившийся 6 ноября 1911 года, был признан старейшим из ныне живущих людей в Японии в ноябре 2022 года в возрасте 111 лет. Он скончался в Татеяме, префектура Чиба, но причина его смерти остается неизвестной.

Гисабуро пережил впечатляющую серию исторических моментов, начиная с начала эры Тайсе со смертью императора Мэйджи в 1912 году и заканчивая сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году. Сонобе много лет преподавал японский язык и общество в качестве учителя в младших и старших классах средней школы и работал библиотекарем до 80 лет после выхода на пенсию. Он любил читать и сбалансированно питался, что позволило ему сохранить все свои зубы. Он был последним известным выжившим японцем, родившимся в 1911 году, последним известным выжившим японцем, родившимся в эпоху Мэйджи, а также старейшим жителем префектуры Чиба.

В Японии самый высокий показатель долгожителей на население: считается, что он превышает 90 000 человек в стране с населением 125 миллионов человек.

Предыдущие исследования показали, что этому исключительному числу способствовали хорошее питание, физические упражнения, духовность и культура ухода за пожилыми людьми.

Около 30 процентов населения Японии - люди в возрасте 65 лет и старше, а 15 процентов - люди в возрасте 75 лет и старше.

Когда в 1963 году начались записи о переписи населения, по оценкам, насчитывалось 153 долгожителя.

Известие о смерти Сонобе пришло всего через пару дней после смерти бывшего старейшего человека в мире, венесуэльца Хуана Висенте Переса Мора, в возрасте 114 лет.