В память о Тине Тернер: в Таллинне прозвучат бессмертные хиты королевы рок-н-ролла

Концерт состоится 17 декабря в концертном зале Alexela, и под конец вечера у публики создастся чувство, что Тина Тернер по-прежнему с нами и продолжает делиться своей уникальной энергией.

Грандиозное трибьют-турне «What’s Love Got To Do With It?», стартовавшее в феврале 2019 года, покорило публику Великобритании и всей Европы и воздало дань одной из любимейших артисток ХХ века. Шоу продюсируют известные люди, подарившие публике «Whitney - Queen Of The Night»ю Концерт, посвященный музыке Тины Тернер, превратился в прекрасное и греющее душу мероприятие, знаменующее блистательную карьеру этой певицы.

Свой музыкальный путь певица начала в 1950-е годы в составе группы Айка Тернера Kings of Rhythm, но в скором времени она стала делать сольную карьеру под именем Тины Тёрнер. В 1980-е годы состоялся монументальный музыкальный камбэк Тёрнер – она выпустила альбом «Private Dancer», в который вошли такие композиции, как «What’s Love Got To Do With It?» и «The Best». Трек «Private Dancer» достиг статуса платинового. Карьера Тернер в кино была не менее успешной, она 12 раз удостаивалась премии «Грэмми», дважды вводилась в Зал славы рок-н-ролла, а журнал «Rolling Stone» включил ее в число лучших артистов и вокалистов всех времен.