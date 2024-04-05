Теперь у поклонников легендарной Тины Тернор вновь появилась возможность услышать со сцены хиты лучшей вокалистки всех времен – в Таллинн приедет полюбившееся всему миру трибьют-шоу «What’s Love Got To Do With It?».
В память о Тине Тернер: в Таллинне прозвучат бессмертные хиты королевы рок-н-ролла
Концерт состоится 17 декабря в концертном зале Alexela, и под конец вечера у публики создастся чувство, что Тина Тернер по-прежнему с нами и продолжает делиться своей уникальной энергией.
Грандиозное трибьют-турне «What’s Love Got To Do With It?», стартовавшее в феврале 2019 года, покорило публику Великобритании и всей Европы и воздало дань одной из любимейших артисток ХХ века. Шоу продюсируют известные люди, подарившие публике «Whitney - Queen Of The Night»ю Концерт, посвященный музыке Тины Тернер, превратился в прекрасное и греющее душу мероприятие, знаменующее блистательную карьеру этой певицы.
Тина Тернер (при рождении Анна Мэй Буллок, 26 ноября 1939 - 25 мая 2023) была известной певицей, автором песен и актрисой. Ее называли королевой рок-н-ролла. Несколько десятилетий карьеры Тёрнер состояли из многочисленных хит-парадов и премий.
Свой музыкальный путь певица начала в 1950-е годы в составе группы Айка Тернера Kings of Rhythm, но в скором времени она стала делать сольную карьеру под именем Тины Тёрнер. В 1980-е годы состоялся монументальный музыкальный камбэк Тёрнер – она выпустила альбом «Private Dancer», в который вошли такие композиции, как «What’s Love Got To Do With It?» и «The Best». Трек «Private Dancer» достиг статуса платинового. Карьера Тернер в кино была не менее успешной, она 12 раз удостаивалась премии «Грэмми», дважды вводилась в Зал славы рок-н-ролла, а журнал «Rolling Stone» включил ее в число лучших артистов и вокалистов всех времен.
Тина Тернер продала более 100 миллионов своих пластинок, для всего мира она по-прежнему является одной из самых влиятельных и любимых артисток, оставивших неизгладимый след в музыкальной индустрии и вдохновляя будущие поколения.
Трибьют-шоу «What’s Love Got To Do With It?» обещает фанатам вечер, наполненный приятным рок-н-роллом – новую жизнь в бессмертные хиты Тины Тернер вдохнет концертный ансамбль из десяти человек. В течение вечера обязательно прозвучат «Private Dancer», «Proud Mary», «Simply The Best» и, конечно «Nutbush City Limits» - вся сцена будет наполнена магией музыки Тины Тернер.
Директор организующей театральные туры компании Cuffe & Taylor Бен Хэттон не скрывает своей радости от того, что может вновь показывать зрителям «What’s Love Got To Do With It?». «Это шоу символизирует фантастическую музыку Тины Тёрнер и дарит публике незабываемые впечатления», - утверждает он.
Концерт «What’s Love Got To Do With It?», посвященный творчеству Тины Тернер, состоится 17 декабря 2024 года в концертном доме Alexela. Билеты уже в продаже в интернет-магазине и в пунктах продажи Piletilevi.