В память о Тине Тернер: в Таллинне прозвучат бессмертные хиты королевы рок-н-ролла

Тина Тернер продала более 100 миллионов своих пластинок, для всего мира она по-прежнему является одной из самых влиятельных и любимых артисток, оставивших неизгладимый след в музыкальной индустрии и вдохновляя будущие поколения.

Трибьют-шоу «What’s Love Got To Do With It?» обещает фанатам вечер, наполненный приятным рок-н-роллом – новую жизнь в бессмертные хиты Тины Тернер вдохнет концертный ансамбль из десяти человек. В течение вечера обязательно прозвучат «Private Dancer», «Proud Mary», «Simply The Best» и, конечно «Nutbush City Limits» - вся сцена будет наполнена магией музыки Тины Тернер.

Директор организующей театральные туры компании Cuffe & Taylor Бен Хэттон не скрывает своей радости от того, что может вновь показывать зрителям «What’s Love Got To Do With It?». «Это шоу символизирует фантастическую музыку Тины Тёрнер и дарит публике незабываемые впечатления», - утверждает он.

Концерт «What’s Love Got To Do With It?», посвященный творчеству Тины Тернер, состоится 17 декабря 2024 года в концертном доме Alexela. Билеты уже в продаже в интернет-магазине и в пунктах продажи Piletilevi.