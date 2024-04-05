Астролог Тамара Глоба у себя на канале в социальных сетях сделала большой астропрогноз для всех знаков Зодиака на апрель 2024 года. По словам известного астролога, есть два представителя зодиакального круга, которым в этом месяце нужно уделить особое внимание своему здоровью, иначе в их жизни начнется сплошная черная полоса.
ПОТРЕБУЕТСЯ ОСТОРОЖНОСТЬ ⟩ Глоба назвала знаки Зодиака, у которых в апреле начнется сплошная черная полоса
Овен
Рожденные под этим знаком зодиака в этом месяце столкнутся с неврозами, которые могут привести к неприятным последствиям для их здоровья. Если появились симптомы, которые начинают беспокоить, то нужно срочно обращаться к врачу. Кроме того, им следует больше своего времени уделять отдыху, чтобы избавиться от причины неврозов.
Телец
Представители этого знака зодиака могут подорвать свое здоровье из-за несоблюдения режима труда и отдыха. Астролог советует им равномерно распределять свой график. В нем нужно равномерно распределить время труда и отдыха. Если не соблюдать подобный режим, то можно столкнуться с переутомлением и выгоранием.