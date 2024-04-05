Эстонка в пострадавшем от землетрясения Тайване: когда я открыла глаза, комната двигалась и тряслась

Мощное землетрясение магнитудой 7,4, самое сильное за последние 25 лет, произошло в среду утром, 3 апреля, у восточного побережья Тайваня. Геологическая служба США (USGS) сообщила, что вслед за первым подземным толчком около восьми часов утра по местному времени последовало более 100 афтершоков различной силы. Они ощущались по всей территории острова, где проживает более 20 миллионов человек. На восточном побережье Тайваня обрушились целые участки автодорог, разрушены десятки зданий.