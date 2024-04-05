«Это что, шутка такая?» Майкл Дуглас неожиданно узнал о родстве с голливудской актрисой

Ведущий шоу Генри Луис Гейтс объявил 79-летнему Майклу Дугласу, что его коллега по экранизациям комиксов приходится ему сестрой. Актеры «имеют идентичные ветви ДНК на четырех разных хромосомах», что означает довольно близкое родство. Вероятнее всего, у них был общей предок по материнской линии из Восточной Европы.

Майкл Дуглас оказался потрясен открытием. «Это что, шутка такая? Но вообще это потрясающе. Очень круто», - сказал он, добавив, что теперь будет с большим нетерпением ждать новой встречи с «сестрой» на съемочной площадке.

Фото: Valerie Macon

Популярный сериал «В поисках корней» исследует генеалогическое древо приглашенного звездного гостя, чтобы раскрыть его корни, о которых он мог даже не подозревать. В конце каждого эпизода эксперт сравнивает ДНК участника с ДНК других знаменитостей, чтобы узнать, нет ли среди селебрити дальних родственных связей.

Напомним, бабушка и дедушка Майкла Дугласа по отцовской линии эмигрировали в Америку из Российской империи в 1910 году. Оба они ранее проживали в Могилевской губернии. Да и мама Скарлетт тоже немного белоруска - ее мама Мелани родом из Минска, из семьи русско-польских евреев.