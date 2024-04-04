ФОТО И ВИДЕО ⟩ Борис Гребенщиков выступил в Таллинне: «Теплое место в сердце связано с этим городом!»

Объяснять, кто такой Борис Гребенщиков и в чем феномен его группы, никому не надо. В 2023 году музыканту и поэту исполнилось 70 лет. Родившись 27 ноября 1953 года в Ленинграде, он стал символом поколения, которое внесло неоценимый вклад в развитие рок-культуры.

На сцене в Таллинне выросли настоящие тропики, а на экране светилось изображение индийского божества. Чтобы создать соответствующий настрой, музыканты жгли благовония.

Борис Борисович вышел на сцену с гитарой, приветствовав публику своей фирменной доброжелательной улыбкой и сложенными по-буддистки ладонями. А потом сел на стул, и прежде, чем запеть, обратился к своим таллиннским поклонникам.

Борис Гребенщиков в Таллинне. Фото: limon.ee

«Первый раз в Таллинне я выступил 50 лет назад, а может, и даже больше... – сказал со сцены Гребенщиков. – У меня теплое место в сердце связано с этим городом, и поэтому спасибо, что вы пришли сегодня сюда».

Впрочем, в зале собрались не только жители Таллинна, но и гости столицы: две подруги признались, что специально приехали на концерт из Нарвы, интеллигентная пожилая супружеская пара – из Тарту, а веселая мужская компания в косухах задолго планировала поездку на таллиннский концерт из латвийской Риги. Зрители во время антракта признавались, что уже в третий, четвертый или даже в пятый раз на концерте Гребенщикова.

Хотя в зале были лишь сидячие места, это ничуть не мешало зрителям пританцовывать или просто медитативно раскачиваться прямо на креслах. Впрочем, кто-то не выдерживал испытания любимыми хитами, вставал и уходил танцевать в проходах. На балконе кружилась в медленном танце завороженная девушка. Удивительная атмосфера в этот вечер стояла в зале, будто вместе с арома-маслами здесь распыляли мир, любовь и доброту.

На концерте звучали как новые композиции, так и всеми любимые хиты, которые зал в унисон подпевал за артистом. Со сцены музыканты не уходили почти три часа. В этот раз в Таллинн с Борисом Гребенщиковым приехали музыканты интернационального состава БГ+. К слову, в него входит и 39-летний сын Гребенщикова – Глеб, который также приехал с отцом в Таллинн.