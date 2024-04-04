Выполнил ее просьбу: мужчина пришел на похороны подруги-пенсионерки в жутким костюме

68-летняя Шэрон Таффс обсуждала с 49-летней дочерью Луизой Миллер и 59-летним другом семьи Кенни Россингтоном организацию своих похорон. Когда Кенни пошутил, что придет в костюме олицетворения смерти, Таффс согласилась и взяла с него обещание, что он так и сделает, пишет Metro.

Бабушка умерла 7 декабря в прошлом году от рака молочной железы, а ее похороны состоялись 16 марта. Кенни сдержал свое слово и нарядился, как и обещал.

Гостям на похоронах сообщили об этом заранее, и некоторые решили не приходить.

Луиза сказала, что ее мама считала это «веселой идеей» и что это были идеальные проводы для человека с таким чувством юмора.

«Кенни всегда был близким другом семьи. Я знаю его уже 25 лет. Он посетил мою маму за полгода до ее смерти, когда мы обсуждали планы похорон и то, что все должны быть одеты в белое. Кенни спросил: »Можно я приду в роли смерти?«, и она подумала, что это смешная идея, и заставила нас пообещать, что он действительно это сделает», - сказала Луиза, работающая на индюшачьей ферме.

Похороны Шэрон состоялись в местной церкви и она была вовлечена в каждый этап процесса перед своей смертью. Она запланировала частную кремацию, но сказала своей семье, что хочет, чтобы ее прах был «в центре внимания» похорон.

Луиза вспомнила: «Кенни просто стоял в глубине церкви, как большой гость, и не говорил, полностью войдя в образ. Мне пришлось сказать ему, чтобы он не показывал на людей, о которых он шутил с мамой, говоря: "Ты следующий". Его нельзя было не заметить, поскольку он был единственным, кто был одет в черное».

Женщина добавила, что большинству людей на похоронах понравилась эта шутка, и многие были разочарованы, когда Кенни снял этот костюм на поминках.