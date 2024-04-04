Падение, полет, выпали зубы: 5 самых распространенных снов и их скрытые значения

«Сны, возможно, один из самых неуловимых фрагментов нашего подсознания, происходят во время фазы быстрого движения глаз (БДГ). Хотя точная цель сновидений остается давней темой споров, исследователи подсчитали, что среднестатистическому человеку снится от четырех до шести снов за ночь», - пишет автор.

Постоянным предметом споров являются и их происхождение со значением.

Отмечается, что сны полны символики, каждая из которых несет свое особенное значение и резонанс для каждого человека. Вместе с тем, исследование журнала «Мотивация и эмоции» показывают, что по всему миру в наших снах есть множество общих мотивов.

Как отметил психолог, хотя интерпретации могут различаться, некоторые темы повторяются в разных культурах и контекстах.

Сны - распространенные символы сновидений и их значения

Падение. Сны о падении, вероятно, один из самых распространенных мотивов сновидений, часто вызывают чувство уязвимости и потери контроля. Психологически эти сны могут символизировать страх неудачи или ощущение погружения в личный хаос. С другой стороны, падение может также указывать на необходимость отпустить запреты и принять перемены. Фрейд интерпретировал падение как проявление сексуальных желаний или тревог, отражающее стремление к освобождению или капитуляции.