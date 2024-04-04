Кейт Миддлтон сообщила миру о раке толстой кишки из-за шантажа: «Не оставалось выбора, кроме как поторопиться»

42-летняя Кейт Миддлтон не собиралась публично озвучивать диагноз, но кто-то раздобыл информацию о ее болезни и обратился в Кенсингтонский дворец за официальным подтверждением. Если бы королевская семья не дала правдивый ответ, то недоброжелатель слил бы данные о недуге принцессы в Сеть.

«С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт Миддлтон, не оставляя представителям монаршей семьи иного выбора, кроме как поторопиться, чтобы сработать на опережение», - сообщил источник.

Предположительно, утечка произошла из лондонской клиники, где лечилась Кейт. В распространении сведений из медицинской карты подозревают трех медсестер. Их допрашивают, пишет StarHit.

В этой же больнице проходил обследование 75-летний Карл III — у него, как и у невестки, нашли онкологическое заболевание. «Король лечится. В целом он позитивно настроен и рассчитывает как можно скорее вернуться к полноценному выполнению своей общественной деятельности», — писали зарубежные СМИ.

Миддлтон тоже не собирается опускать руки: она выполняет все предписания врачей и постоянно ездит на обследования.

«Это стало огромным потрясением, и мы с Уильямом делаем все, чтобы это осмыслить и справиться с этим приватно ради нашей семьи. Как вы можете понять, нам потребовалось время. Мне нужно было время для того, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать лечение. Но самое главное, нам было нужно время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи, заверить их, что со мной все будет нормально», — призналась супруга принца.

В ближайшее время принцесса не появится на людях. Монаршая семья просит отнестись к этому с пониманием и не строить теории заговора, которые не имеют ничего общего с реальностью.