Онкобольная Анастасия Заворотнюк впала в кому

По их данным, состояние онкобольной актрисы начало ухудшаться. После многочисленных операций и курсов химиотерапии врачам пришлось погрузить ее в медикаментозный сон.

Стоит отметить, что в последнее время Анастасия Заворотнюк не появляется в социальных сетях. Более того, недавно ей исполнилось 53 года, однако ее никто не поздравил, в том числе и родные.

Дочь Анастасии - Анна Заворотнюк - в последнее время также молчит о состоянии здоровья своей мамы. Поэтому официальной информации относительно ее здоровья нет.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологией. Из-за болезни она начала вести затворнический образ жизни, потому что стеснялась показываться публике.

В связи с прогрессирующей болезнью сообщалось, что онкобольной Заворотнюк осталось совсем недолго. Врач дал актрисе пугающий прогноз и рассказал, что лечение ей не помогло, а потому ее дни сочтены.