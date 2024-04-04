Мать молодого человека со сложными особыми потребностями, живущего в волости Раэ Харьюского уезда, говорит, что в Эстонии нет учреждения, где ее сын мог бы жить в подходящей для его состояния среде. «Такого места в Эстонии нет, и никто его не возьмет», - с грустью говорит она. «В настоящее время ребенок находится в больнице, пока для него не будет найдено новое место», - говорит она.
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«МОЕ СЕРДЦЕ РАЗБИТО» ⟩ Мать 14-летнего ребенка: сын находится в больнице, потому что в Эстонии для него нет места
Силья, мать ребенка с очень сложными особыми потребностями, живущая в муниципалитете Раэ в Харьюском уезде, поделилась с Elu24 своими проблемами. «Мой сын уже несколько лет не может жить дома. Ему нужна особая среда и особое образование, он не может ходить в обычную школу. Но в Эстонии нет места для таких детей, как он», - говорит мать. «Есть и другие такие дети, мой сын не единственный, но их перебрасывают из одного учреждения в другое. А это противоположно тому, что действительно нужно этим детям - рутина, стабильность, благоприятная среда».