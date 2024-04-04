Голливудская актриса Милла Йовович рассказала о празднике в семье. Так, 1 апреля ее средняя дочь Дешилл Иден отметила день рождения. Ей исполнилось 9 лет. По случаю праздника звездная мама посвятила дочери публикацию в фотоблоге и адресовала ей теплые поздравительные слова. Мила отметила, что гордится быть мамой такой шустрой и искренней Дэш. На изображении девочка завораживает своим взглядом и позирует в футболке и с хвостиками впереди, пишет ТСН.
ФОТО ⟩ Милла Йовович показала свою заметно подросшую дочь и нежно поздравила ее с 9-летием
«С днем рождения, моя невероятная 9-летняя Дэш! Ты такая теплая, радостная и преданная душа. Ты всегда находишь доброту в своем сердце для всех вокруг, оставаясь маленькой озорницей, которая любит зажигать по полной! Какое счастье воспитать такого привлекательного и проницательного человека. Твоя честность и легкая способность видеть общую картину жизни так вдохновляют меня! Я так горжусь быть твоей мамой!» - восхитила подписью актриса.