В апреле представителям двух знаков Зодиака стоит приготовиться к испытаниям, а также уделить внимание здоровью, чтобы избежать черной полосы в жизни. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.
Глоба рассказала, кому в апреле стоит приготовиться к испытаниям
Овны столкнутся с неврозами, которые могут привести к неприятным последствиям. Если появились вызывающие беспокойство симптомы, нужно срочно обращаться к врачу. Овнам следует больше времени уделять отдыху, чтобы избавиться от причины неврозов.
Тельцы могут подорвать здоровье из-за несоблюдения режима труда и отдыха. Представителям знака стоит равномерно распределять свой график. Если не соблюдать его, можно столкнуться с переутомлением и выгоранием.