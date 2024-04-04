Чт, 4.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Уже не так важно?» Внимательный эстонский житель заметил серьезный недостаток на сайте выборов

Анналийза Кёсс
Copy
Подделка избирательного бюллетеня на выборах в Рийгикогу 2023 года.
Подделка избирательного бюллетеня на выборах в Рийгикогу 2023 года. Фото: Mailiis Ollino

«Раньше на сайте valimised.ee можно было увидеть уровень образования кандидатов-политиков, но теперь эта информация скрыта. Уже не имеет значения, кто стремится управлять нашей страной?» – звучит вопрос в письме, отравленном в редакцию Elu24. Руководитель государственной избирательной службы пояснил, что представление уровня образования кандидатов все еще требуется, но со временем эта информация удаляется с учетом закона о защите персональных данных.

«Говорили о министре иностранных дел со средним образованием, но когда для работы воспитателем в детском саду требуется степень магистра, я убеждаюсь, что наше государство имеет слабое управление, если начинают скрывать образование политиков», — рассуждает гражданин, выразивший беспокойство по поводу общедоступной информации образовательного уровня политиков.

Действительно, при поиске на странице выборов выясняется, что о кандидатах видна только следующая информация: список или индивидуальный кандидат, дата рождения и партийная принадлежность. Уровень образования там не указан.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх