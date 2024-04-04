«Уже не так важно?» Внимательный эстонский житель заметил серьезный недостаток на сайте выборов

«Раньше на сайте valimised.ee можно было увидеть уровень образования кандидатов-политиков, но теперь эта информация скрыта. Уже не имеет значения, кто стремится управлять нашей страной?» – звучит вопрос в письме, отравленном в редакцию Elu24. Руководитель государственной избирательной службы пояснил, что представление уровня образования кандидатов все еще требуется, но со временем эта информация удаляется с учетом закона о защите персональных данных.