«Раньше на сайте valimised.ee можно было увидеть уровень образования кандидатов-политиков, но теперь эта информация скрыта. Уже не имеет значения, кто стремится управлять нашей страной?» – звучит вопрос в письме, отравленном в редакцию Elu24. Руководитель государственной избирательной службы пояснил, что представление уровня образования кандидатов все еще требуется, но со временем эта информация удаляется с учетом закона о защите персональных данных.
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«Уже не так важно?» Внимательный эстонский житель заметил серьезный недостаток на сайте выборов
«Говорили о министре иностранных дел со средним образованием, но когда для работы воспитателем в детском саду требуется степень магистра, я убеждаюсь, что наше государство имеет слабое управление, если начинают скрывать образование политиков», — рассуждает гражданин, выразивший беспокойство по поводу общедоступной информации образовательного уровня политиков.