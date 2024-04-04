Будут нумеровать людей: через 500 лет в одной из стран мира все будут иметь одинаковую фамилию

Фамилия «Сато» является самой популярной в Японии, ее носят более 1,5% населения, пишет Sky News.

Доля тех, кто имеет эту фамилию, выросла в 1,0083 раза между 2022 и 2023 годами, и если так будет продолжаться, то к 2446 году более половины страны будет иметь эту фамилию. А к 2531 году вся страна будет носить фамилию «Сато» - если не будет изменено законодательство.

Профессор Хироши Йошида из Университета Тохоку возглавил недавнее исследование, которое сделало это открытие.

Он рассказал изданию: «Если все станут Сато, возможно, к нам придется обращаться на имя или за номером. Я не думаю, что мы можем назвать это хорошим миром для жизни. Это также приведет к потере семейного и регионального наследия, связанного с фамилиями».

Десять самых популярных фамилий в Японии:

Сато Сузуки Такахаси Танака Ито Ватанабе Ямомото Накамура Ямада Сайто

Япония - единственная страна в мире, которая требует от супружеских пар иметь одинаковую фамилию.

Закон был принят в 1898 году, а в 2015-м Верховный суд Японии оставил его в силе после того, как три женщины утверждали, что закон посягает на «личное достоинство».

Закон берет свое начало с эпохи Мэйдзи, когда он был введен как часть феодальной семейной системы, при которой женщины и дети находились под властью мужа-главы семьи.