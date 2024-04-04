В Японии через 500 лет у всех людей будет одна фамилия из-за закона, который требует от супружеских пар брать одинаковые, пишет TSN.
Будут нумеровать людей: через 500 лет в одной из стран мира все будут иметь одинаковую фамилию
Фамилия «Сато» является самой популярной в Японии, ее носят более 1,5% населения, пишет Sky News.
Доля тех, кто имеет эту фамилию, выросла в 1,0083 раза между 2022 и 2023 годами, и если так будет продолжаться, то к 2446 году более половины страны будет иметь эту фамилию. А к 2531 году вся страна будет носить фамилию «Сато» - если не будет изменено законодательство.
Профессор Хироши Йошида из Университета Тохоку возглавил недавнее исследование, которое сделало это открытие.
Он рассказал изданию: «Если все станут Сато, возможно, к нам придется обращаться на имя или за номером. Я не думаю, что мы можем назвать это хорошим миром для жизни. Это также приведет к потере семейного и регионального наследия, связанного с фамилиями».
Десять самых популярных фамилий в Японии:
- Сато
- Сузуки
- Такахаси
- Танака
- Ито
- Ватанабе
- Ямомото
- Накамура
- Ямада
- Сайто
Япония - единственная страна в мире, которая требует от супружеских пар иметь одинаковую фамилию.
Закон был принят в 1898 году, а в 2015-м Верховный суд Японии оставил его в силе после того, как три женщины утверждали, что закон посягает на «личное достоинство».
Закон берет свое начало с эпохи Мэйдзи, когда он был введен как часть феодальной семейной системы, при которой женщины и дети находились под властью мужа-главы семьи.