ФОТО И ВИДЕО ⟩ 04.04. Таллиннский ЗАГС переполнили новобрачные: «Много времени понадобилось, чтобы созреть!»

Свадьба - знаковое события для каждого человека, поэтому в такой день все должно быть продумано до мелочей, и дата росписи, в том числе. Как оказалось, сегодняшняя зеркальная и в то же время магическая дата 04.04.2024 стала одной из самых популярных среди молодоженов Таллинна. Смотрите фото и видео!