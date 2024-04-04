Свадьба - знаковое события для каждого человека, поэтому в такой день все должно быть продумано до мелочей, и дата росписи, в том числе. Как оказалось, сегодняшняя зеркальная и в то же время магическая дата 04.04.2024 стала одной из самых популярных среди молодоженов Таллинна. Смотрите фото и видео!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ 04.04. Таллиннский ЗАГС переполнили новобрачные: «Много времени понадобилось, чтобы созреть!»
В четверг, 4 апреля, в столичном ЗАГСе ожидалось 21 бракосочетание. Каждые полчаса с 11:00 во дворец бракосочетания приезжали жених и невеста, которых сопровождали либо родители, либо друзья, либо же их дети.