ФОТО ⟩ Дизайнер Анастасия Балак представит оригинальные купальники на Таллиннской неделе моды

Центральным элементом коллекции «OCEAN» являются оригинальные принты, созданные самим дизайнером. На подиуме можно будет увидеть множество пляжных плащей, парео, платьев и костюмов. Кроме того, в коллекции представлены купальные костюмы из инновационной сетчатой ткани «SMART».

«С таким полупрозрачным купальником можно загорать, не опасаясь получить солнечные ожоги», - объясняет Анастасия Балак концепцию умной пляжной одежды.

Фото: Максим Шмелев

В коллекции преобладают яркие цвета, такие как королевский синий, коралловый, а также различные оттенки зеленого и красного. Купальники - на любой вкус и цвет, будь то яркие принты или цвета, успокаивающие глаза, а также модели с полной закрытостью и открытыми вырезами. Одежду дополняют аксессуары в виде морских звезд, ракушек и кораллов.

Анастасия Балак - портной и дизайнер, создатель бренда купальников ABFD, владелица студии AVANTGARD. Анастасия уже более десяти лет работает в собственном модном бренде AB Fashion Design, который специализируется как на создании коллекций купальников и летней одежды, так и на выполнении индивидуальных заказов для частных клиентов по индивидуальным меркам.

Фото: Максим Шмелев

Анастасия любит путешествовать в Париж или Италию на выставки тканей и аксессуаров, где находит все необходимое для создания новых коллекций. Поскольку Анастасия уделяет большое внимание качеству в своей работе, она старается заказывать все материалы из Италии, где товар считается надежным. Именно качество ткани определяет, быстро ли купальник потеряет форму и выцветет на солнце, или же он будет выглядеть как новый даже через несколько лет.

Фото: Maksim Shmeljov

В студии AVANTGARD можно ознакомиться с широким ассортиментом тканей, от простых до уникальных узоров. Также в студии предлагается услуга цифровой печати, благодаря чему Анастасия может создать эксклюзивный пляжный комплект для каждого.

Билеты на весеннюю Неделю моды в Таллине, которая пройдет в Kalev Spa Hotel & Waterpark, доступны на платформе Fienta.

Этой весной на Таллиннской неделе моды можно будет увидеть показы 11 лучших модельеров. Здесь можно приобрести ограниченное количество билетов на самое влиятельное событие моды в Эстонии – TALLINN FASHION WEEK.

Посмотреть буклет можно здесь.

Tallinn Fashion Week 2024 весна Фото: TFW