Благоприятный плодотворный день. Скорее всего, придется приложить много усилий, чтобы достичь поставленных целей. Ошибкой будет рассчитывать на быстрый успех и легкие победы, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 5 АПРЕЛЯ ⟩ Львов ждет беспокойный день, а Скорпионам пригодится опыт, полученный раньше
Порой возникают разногласия, у людей, которые прежде неплохо ладили, могут появиться претензии друг к другу. Лучше стараться сгладить острые углы, чем спорить и бурно выяснять отношения. Вторая половина дня – благоприятное время для учебы и интеллектуального труда. Информация легко запоминается, многим удается сделать из нее правильные выводы. Вечер обещает приятные знакомства.
Овен
Очень насыщенной будет первая половина дня. Это то самое время, когда вы можете делать несколько дел сразу, ничего не путая и не упуская из виду, во всем добиваясь отличных результатов. Порадуют новости, касающиеся кого-то из близких, и предложения, которые сделают старые знакомые. Вероятны небольшие денежные поступления. Они окажутся кстати, позволят сделать выгодные покупки. Вы грамотно распоряжаетесь деньгами, не тратите лишнего, но и не экономите там, где делать это нежелательно.
Телец
Дел может оказаться куда больше, чем вы рассчитывали. Придется поторопиться, чтобы все успеть. Некоторым Тельцам пригодится помощь единомышленников; благодаря им представители знака смогут осуществить то, что давно задумали. Возможны неожиданные встречи, необычные знакомства. Не всегда первое впечатление оказывается верным. Стоит быть настороже с людьми, которые слишком настойчиво стараются завоевать вашу симпатию. Вторая половина дня подходит для общения с давними друзьями. Они поддержат многие ваши начинания, дадут отличные советы.
Близнецы
Вы более впечатлительны и ранимы, часто остро реагируете на то, чего в другое время могли бы просто не заметить. Возможны небольшие разногласия на работе и дома. Удается быстро во всем разобраться, но неприятный осадок порой остается. Имейте в виду: любые вопросы можно обсудить спокойно и конструктивно. От этого будет куда больше пользы, чем от споров. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, и вторая половина дня обещает сложиться гораздо благоприятнее и легче первой. Она подходит для общения с самыми близкими. Встреча с любимым человеком подарит массу позитивных эмоций.
Рак
Начало дня будет исключительно удачным. В это время вы справитесь с тем, что долго не получалось. Предложат помощь люди, от которых вы не ожидали этого; у некоторых Раков появятся очень влиятельные союзники. Сотрудничество может положить начало дружбе или романтической истории. Вторая половина дня тоже складывается неплохо, но проходит гораздо спокойнее. Это время больше подходит для отдыха, чем для каких-то новых начинаний или важных дел. Могут появиться какие-то интересные мысли, касающиеся будущего, новые планы.
Лев
Вас ждет беспокойный день. Будет много необычных встреч, не исключены знакомства, которые произведут сильные впечатления, запомнятся надолго. У некоторых Львов появляются новые идеи, планы. Вы с энтузиазмом возьметесь за воплощение задуманного в жизнь, наверняка найдутся желающие помочь. Вторая половина дня подходит для решения любых вопросов, связанных с финансами. Деловое чутье не подводит даже тех представителей знака, которые прежде были далеки от коммерческой деятельности. Вечер порадует хорошими новостями издалека.
Дева
Начало дня может быть довольно беспокойным. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, не всегда ведут себя корректно и доброжелательно. Но вам удается сгладить все острые углы, избежать конфликтов, сохранить хорошие отношения со всеми. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций. Во второй половине дня вероятны приятные знакомства, а также встречи с людьми, по которым вы давно скучали. Не исключено начало романтических историй. Вы обаятельны и многим нравитесь, кто-то может влюбиться с первого взгляда.
Весы
Не спешите браться за дела. Сначала нужно все как следует обдумать, и первая половина дня подходит для этого как нельзя лучше. Чуть позже некоторые представители знака найдут надежных союзников и получат толковые советы. Даже недавние соперники могут встать на вашу сторону, постараться завоевать доверие. Вторая половина дня будет благоприятной и плодотворной. Работа спорится, вы быстро добиваетесь нужных результатов, даже если беретесь за что-то совершенно новое. Легко дается учеба, вы мгновенно запоминаете все, что может оказаться важным.
Скорпион
Не нервничайте. День сложится очень удачно, если вы сохраните спокойствие. Постарайтесь действовать осторожно и проявлять предусмотрительность. Многим Скорпионам сегодня пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему представители знака не допустят ошибок, о которых пришлось бы пожалеть. Можно экспериментировать, искать какие-то необычные пути к цели, но ошибкой будет ожидать слишком многого или рассчитывать на скорые победы. Лучше запастись терпением. Вы получите то, к чему стремитесь, но чуть позже.
Стрелец
Первая половина дня подходит для обсуждения вопросов, связанных с финансами, работой и бизнесом. Деловая интуиция очень остра, часто именно благодаря ей вы принимаете верные решения, располагая лишь минимумом информации. Позже наступит время рутинных дел, довольно скучных, но полезных. Старайтесь относиться к ним серьезно. Обращайте внимание на мелкие детали: они могут оказаться важными. Именно наблюдательность и аккуратность помогают избежать ошибок, исправление которых отняло бы много времени.
Козерог
Благоприятный день для общения. Радуют и деловые, и личные встречи; вы отлично ладите с людьми. Легко произвести хорошее впечатление на новых знакомых; люди мгновенно замечают ваши сильные стороны. Вероятны предложения о сотрудничестве, участии в каких-то совместных проектах. Будет возможность завершить дела, начатые раньше. Вы отлично справляетесь с тем, что не получилось у других, часто помогаете тем, кто столкнулся с трудностями. Близкие рады заботе и вниманию, охотно делятся с вами собственными переживаниями, идеями и планами.
Водолей
Беспокойный день. Вам предстоит заботиться не только о себе, но и о других. Многие нуждаются в помощи, отказывать не хочется. Вы охотно поддерживаете тех, кто берется за что-то новое. Позже эти люди могут стать вашими самыми надежными союзниками, да и друзьями тоже. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Некоторые Водолеи получат деньги из неожиданных источников. В это же время возможны какие-то приятные визиты. Например, могут заглянуть в гости старые знакомые, с которыми вы давно не виделись. Найдется масса интересных тем для разговора.
Рыбы
Подходящий день для деловых переговоров и вообще для обсуждения любых важных тем. Вы легко находите нужные слова, подбираете аргументы, к которым хочется прислушаться. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Возможно удачное решение вопросов, прежде тревоживших и вас, и ваших близких. Вечер - отличное время для того, чтобы сменить обстановку, внести в жизнь немного разнообразия. Вы и сами не скучаете, и окружающим не даете такой возможности. Поэтому многие хотят провести с вами время.