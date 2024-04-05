ГОРОСКОП НА 5 АПРЕЛЯ ⟩ Львов ждет беспокойный день, а Скорпионам пригодится опыт, полученный раньше

Порой возникают разногласия, у людей, которые прежде неплохо ладили, могут появиться претензии друг к другу. Лучше стараться сгладить острые углы, чем спорить и бурно выяснять отношения. Вторая половина дня – благоприятное время для учебы и интеллектуального труда. Информация легко запоминается, многим удается сделать из нее правильные выводы. Вечер обещает приятные знакомства.

Овен

Очень насыщенной будет первая половина дня. Это то самое время, когда вы можете делать несколько дел сразу, ничего не путая и не упуская из виду, во всем добиваясь отличных результатов. Порадуют новости, касающиеся кого-то из близких, и предложения, которые сделают старые знакомые. Вероятны небольшие денежные поступления. Они окажутся кстати, позволят сделать выгодные покупки. Вы грамотно распоряжаетесь деньгами, не тратите лишнего, но и не экономите там, где делать это нежелательно.

Телец

Дел может оказаться куда больше, чем вы рассчитывали. Придется поторопиться, чтобы все успеть. Некоторым Тельцам пригодится помощь единомышленников; благодаря им представители знака смогут осуществить то, что давно задумали. Возможны неожиданные встречи, необычные знакомства. Не всегда первое впечатление оказывается верным. Стоит быть настороже с людьми, которые слишком настойчиво стараются завоевать вашу симпатию. Вторая половина дня подходит для общения с давними друзьями. Они поддержат многие ваши начинания, дадут отличные советы.

Близнецы