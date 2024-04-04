СМОТРИТЕ ⟩ Юри Ратас удостоился неожиданной номинации: «Ты заслуживаешь этого больше всех!»

Несколько дней назад Kroonika объявил номинантов на премию Meelelahutusauhinnad. Удивительно, но Юри Ратас, политик, который наделал много шума в социальных сетях, номинирован в категории «Инфлюэнсер года».

Во вторник радостная новость дошла и до Юри Ратаса, который написал в Facebook. «Сегодня я был приятно удивлен: меня номинировали в категории «Инфлюэнсер года» на премию Kroonika Meelelahutusauhinnad! Реально круто! Я искренне благодарен всем, кто поддержал меня своими добрыми словами и побудили меня делиться в социальных сетях своими делами и занятиями», - пишет он.

Естественно, он делится новостью, опубликовывая с постом забавную фотографию. В конце концов, нет другого способа быть законодателем моды!

«Ты заслуживаешь этого больше всех!» - пишет один из поклонников под постом.

Почти три недели назад Eesti Ekspress написала статью с заголовком: «Ратаграм: Instagram Юри Ратаса - единственный аккаунт эстонского политика, за которым стоит следить».

Тогда Ратас сказал в своем Instagram: «Я здесь настоящий победитель! Но весь шарм кроется на самом деле в том, что у меня лучшие в мире подписчики».