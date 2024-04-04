Пассажирку без бюстгальтера выгнали из самолета: она в ярости и требует справедливости

Лиза Арчболд готовилась лететь рейсом авиакомпании Delta Air Lines из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско (США) в январе этого года. Однако, когда женщина села на борт в большой белой майке без бюстгальтера, сотрудники авиакомпании высадили ее из самолета, мол, из-за слишком откровенного наряда. Об этом пишет издание Business Insider.

По словам самой Арчболд, во время посадки никто из пассажиров не сказал ни одного слова протеста. Впрочем, сотрудник Delta все же заставил ее покинуть салон. После того как женщина надела рубашку на пуговицах, ее снова пропустили на рейс.

«Меня унизили и оскорбили. Почувствовала, как будто на меня повесили красную метку. Была одета так же, как и некоторые мужчины на том рейсе. У меня меньшая грудь, чем у многих из них. Где Delta проводит границу?» — жалуется путешественница.

Арчболд обратилась за юридической помощью. Ее адвокат Глория Оллред, которая представляла интересы жертв сексуальных домогательств от Дональда Трампа и Р. Келли, написала письмо президенту Delta Глену Хауэнштейну и поинтересовалась, как майки без бюстгальтера противоречит политике авиакомпании.

Оллред требует встречи с руководством перевозчика для обсуждения этой ситуации и поиска решения. Представители авиакомпании сообщили, что уже связались с пассажиркой и извинились за этот досадный инцидент.