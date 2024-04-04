Почему в Литве пакет домашнего интернета от одной и той же компании стоит в несколько раз дешевле, чем в Эстонии? Подобный вопрос задал анонимный читатель, который, просматривая литовский сайт Telia, заметил, что литовцы получают гораздо лучший интернет за меньшие деньги, пишет Elu24.
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Вопрос читателя: как одна и та же компания может предлагать интернет в Эстонии «в десять раз» дороже?
«В Литве Telia предлагает оптический интернет со скоростью 250 Мбит/с за €13,90 в месяц. В Пирита (Таллинн) цена за 20 Мбит/с составляет 19,90 евро, а за 100 Мбит/с - 27,90 евро», - читатель, приславший вопрос, сначала указал на разницу в ценах между предложениями Telia в Эстонии и Литве.