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Вопрос читателя: как одна и та же компания может предлагать интернет в Эстонии «в десять раз» дороже?

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Telia повышает цены на услуги.
Telia повышает цены на услуги. Фото: Svetlana Aleksejeva

Почему в Литве пакет домашнего интернета от одной и той же компании стоит в несколько раз дешевле, чем в Эстонии? Подобный вопрос задал анонимный читатель, который, просматривая литовский сайт Telia, заметил, что литовцы получают гораздо лучший интернет за меньшие деньги, пишет Elu24.

«В Литве Telia предлагает оптический интернет со скоростью 250 Мбит/с за €13,90 в месяц. В Пирита (Таллинн) цена за 20 Мбит/с составляет 19,90 евро, а за 100 Мбит/с - 27,90 евро», - читатель, приславший вопрос, сначала указал на разницу в ценах между предложениями Telia в Эстонии и Литве.

«Как может одна и та же компания предлагать те же услуги в Эстонии по более чем десятикратной цене?», - задался он вопросом и предположил, что ответ на него может дать Департамент конкуренции.

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