Вопрос читателя: как одна и та же компания может предлагать интернет в Эстонии «в десять раз» дороже?

«В Литве Telia предлагает оптический интернет со скоростью 250 Мбит/с за €13,90 в месяц. В Пирита (Таллинн) цена за 20 Мбит/с составляет 19,90 евро, а за 100 Мбит/с - 27,90 евро», - читатель, приславший вопрос, сначала указал на разницу в ценах между предложениями Telia в Эстонии и Литве.

«Как может одна и та же компания предлагать те же услуги в Эстонии по более чем десятикратной цене?», - задался он вопросом и предположил, что ответ на него может дать Департамент конкуренции.