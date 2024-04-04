ФОТО ⟩ Американская актриса Памела Андерсон выпустит книгу рецептов

«Этого так и не случилось, потому что я всегда думала, что если я просто готовлю овощи, то, вероятно, будет очень сложно найти подобную кулинарную школу. Но в моей программе »Готовим с любовью« – шеф-повара, отмеченные звездами Мишлен, обладатели премии Джеймса Берда. И все эти невероятные повара со всего мира, приехали в мой маленький сарай на острове, и мы приготовили самые потрясающие, умопомрачительные блюда. Я имею в виду, что моя голова просто взрывалась в каждой серии. Я была так взволнован! Я была как губка, впитывающая все это!»