Каменских, кажется, простила: Потап смог найти «ключик» к сердцу любимой

И сделал это он довольно оригинальным способом, обратившись к любимой через сеть Instagram.

Там он разместил отрывок из песни «Не оставь меня» в исполнении Анастасии, продублировав ее название в посте с активной ссылкой на ее страницу.

Кроме того, в конце фразы рэпер добавил изображение рук, поднятых в молитве.

Получилось довольно неплохо и «душевно».

Читателям новые «проделки» Потапа пришлись по душе и они восприняли все как попытки извиниться перед женой. Особенно с учетом того факта, что клип на песню «Не оставь меня» Каменских презентовала 22 марта, а рэпер не явился на презентацию.

Каменских никак не отреагировала на «извинения» мужа, но у себя в сториз опубликовала отрывок из клипа с вопросом, как читателям ее образ в нем.

Кроме того, она разместила сообщение о том, что клип занял достойное место в хит-параде на известной платформе.

Поэтому у поклонников появились веские основания полагать, что Настя простила «шуткика». Действительно, как можно не любить женщину, готовящую вкусные и полезные завтраки?