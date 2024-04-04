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Эстонский натуральный терапевт и преподаватель фейс-йоги: это главная причина появления второго подбородка

Limon.ee
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Май-Лиис Кивистик.
Май-Лиис Кивистик. Фото: Helen Tulp

Красиво, когда наше лицо имеет четкие и подтянутые линии, но это не единственная причина, по которой каждый должен тренировать мышцы щек и челюсть. Натуральный терапевт и инструктор по йоге для лица Май-Лийс Кивистик отмечает, что в наше время большинство людей смотрят в свой телефон, опустив голову вниз, что становится главной причиной появления двойного подбородка. Это также, в свою очередь, ухудшает дикцию, пишет Naine.

Область челюсти является одной из главных крупных мест, где мы храним наше напряжение и эмоции. Май-Лийс объясняет, что важную роль играет также положение языка, поскольку в нашем лице насчитывается более 50 мышц, и все они взаимодействуют друг с другом – как и мышцы корпуса, ведь человек – это единое целое. Она объясняет, что мышца языка должна быть все время прижата к небу, и не только кончиком, но и полностью сзади. Весь язык должен доставать за зубы, образуя полный изгиб.

«Сразу возникает ощущение, что вы поднимаете свой двойной подбородок вверх. Когда вы толкаете мышцу языка вверх, таким же образом вы поднимаете кость максиллы под щеками, что означает, что ваше лицо – щеки и глаза поднимаются вверх. У вас уже сделан фейслифтинг собственными средствами», – говорит Май-Лийс.

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