Эстонский натуральный терапевт и преподаватель фейс-йоги: это главная причина появления второго подбородка

Область челюсти является одной из главных крупных мест, где мы храним наше напряжение и эмоции. Май-Лийс объясняет, что важную роль играет также положение языка, поскольку в нашем лице насчитывается более 50 мышц, и все они взаимодействуют друг с другом – как и мышцы корпуса, ведь человек – это единое целое. Она объясняет, что мышца языка должна быть все время прижата к небу, и не только кончиком, но и полностью сзади. Весь язык должен доставать за зубы, образуя полный изгиб.