Красиво, когда наше лицо имеет четкие и подтянутые линии, но это не единственная причина, по которой каждый должен тренировать мышцы щек и челюсть. Натуральный терапевт и инструктор по йоге для лица Май-Лийс Кивистик отмечает, что в наше время большинство людей смотрят в свой телефон, опустив голову вниз, что становится главной причиной появления двойного подбородка. Это также, в свою очередь, ухудшает дикцию, пишет Naine.
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Эстонский натуральный терапевт и преподаватель фейс-йоги: это главная причина появления второго подбородка
Область челюсти является одной из главных крупных мест, где мы храним наше напряжение и эмоции. Май-Лийс объясняет, что важную роль играет также положение языка, поскольку в нашем лице насчитывается более 50 мышц, и все они взаимодействуют друг с другом – как и мышцы корпуса, ведь человек – это единое целое. Она объясняет, что мышца языка должна быть все время прижата к небу, и не только кончиком, но и полностью сзади. Весь язык должен доставать за зубы, образуя полный изгиб.