«Может быть, нам стоило подождать подольше, но я не думаю, что из этого уже что-то выйдет», - заявила эстонская дрэг-квин Вилита в социальных сетях, имея в виду завершение ее отношений и сотрудничества с Нордикой. Публикация, сделанная 1 апреля, заставила многих задуматься, не было ли это первоапрельским розыгрышем. «Расставание было не самым спокойным и приятным», - комментирует Вилита изданию Elu24, и Нордика, которая выставляет напоказ ссоры в Instagram, тоже об этом говорит.

Похоже, что самые известные эстонские дрэг-квин Вилита и Нордика прекратили не только сотрудничество, но и разорвали свою помолвку. О печальной новости они сообщили своим поклонникам в Instagram. По информации Elu24, дуэт впервые упомянул о помолвке в соцсетях только на прошлой неделе.

Поскольку заявление было сделано именно 1 апреля, и в тот же день был разослан официальный пресс-релиз, есть некоторые сомнения в том, что новость о разрыве отношений была первоапрельским розыгрышем.